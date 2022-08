Bundesliga J3 : le Bayern Munich fait (déjà) cavalier seul

En déplacement à Bochum, une équipe qui les avait battus 4-2 avec la manière la saison dernière, les Bavarois se sont montrés sans pitié : victoire 7-0 pour le Bayern Munich, avec notamment un doublé signé Sadio Mané, un but de Leroy Sané et un autre de Serge Gnabry. Une belle victoire selon Julian Nagelsmann, qui estime que son équipe aurait pu encore plus corser l'addition :

"C'était important d'être très bons lors des trente premières minutes, notamment à l'extérieur. Nous avons ouvert le score dès la quatrième minute de jeu, nous avons effectué un pressing très haut. Bochum n'a eu que deux occasions à se mettre sous la dent. Quant à nous, nous aurions pu marquer encore plus. Mais je suis déjà très content de ce résultat", a estimé le technicien allemand après la démonstration.

Déjà trois buts et trois passes décisives pour Sadio Mané en Bundesliga

Dortmund renversé par le Werder

Trois victoires en trois matchs pour le Bayern Munich, qui se retrouve seul en tête, car de son côté, le Borussia Dortmund a chuté à domicile face au Werder Brême. Alors qu'ils menaient 2-0 à la 88ème minute de jeu, les Borussen ont complètement craqué dans les arrêts de jeu et se sont finalement inclinés 3-2 face à une équipe du Werder qui a cru en ses chances jusqu'au bout. Pour l'entraîneur Edin Terzic, cette défaite, bien qu'amplement méritée, fait très mal au moral :

"Nous sommes très déçus. Non seulement par la défaite, mais aussi par notre performance. Nous ne pouvons pas nous plaindre d'avoir perdu. Nous méritons cette défaite", a déclaré le coach du BvB. "Nous avons été trop laxistes, et même si nous avons mené 2-0 jusqu'à la 88ème minute et eu l'occasion de mettre le but du 3-0, perdre comme ça, ça reste énervant et bête."

Oliver Burke félicité par son coéquipier Milos Veljkovic : son but a permis au Werder de s'imposer à la toute dernière seconde à Dortmund

Le RB Leipzig tarde à décoller

A la place du Borussia Dortmund, ce sont désormais trois équipes qui poursuivent le Bayern Munich : le Borussia Mönchengladbach (qui a battu le Hertha Berlin 1-0), Mayence (qui est allé gagner 2-1 à Augsbourg) et l'Union Berlin, qui a battu le RB Leipzig 2-1. Après trois journées, le RB n'a que deux petits points au compteur. Si la situation n'est pas encore dramatique, elle est suffisamment préoccupante pour que l'attaquant Timo Werner se sente obligé de tirer la sonnette d'alarme :

"Je respecte beaucoup les autres équipes, mais je pense que nous aurions pu gagner tous nos matchs jusqu'à présent. Mais voilà : après trois matchs, nous n'avons que deux points. Ce n'est pas assez", a tranché l'international allemand après la défaite. "Je ne dis pas que des moments difficiles nous attendent, mais si on ne gagne pas rapidement un match, les choses risquent de s'assombrir pour nous."

Un but et une passe décisive pour Jordan Siebatcheu, l'Américain d'origine camerounaise qui évolue du côté de l'Union Berlin

Le Bayer Leverkusen n'y arrive toujours pas

Outre Leipzig, d'autres équipes participant à la Ligue des champions cette saison ont du mal à décoller : c'est le cas de Francfort, qui a dû concéder le nul 1-1 face à Cologne. Plus grave encore : le cas du Bayer Leverkusen, qui s'est incliné pour la troisième fois de la saison, cette fois-ci 3-0 à domicile face à Hoffenheim. L'équipe de Gerardo Seoane, en grande difficulté, ne pourra s'en sortir que si elle fait preuve de solidarité, estime le technicien suisse :

"Quand on se trouve dans une situation telle que la nôtre, le mental joue un grand rôle. Si les résultats ne sont pas là, il y a une perte de confiance : cela se ressent au sein de l'équipe, et pour chaque joueur aussi", a constaté Seoane juste après la nouvelle défaite du Bayer. "Mais pour s'en sortir, il n'y a que 2-3 points essentiels : travailler dur, faire front ensemble, se soutenir les uns les autres. Nous ne pouvons nous en sortir que si l'on travaille tous ensemble."

Dans les autres résultats, Fribourg, qui s'est imposé 1-0 à Stuttgart, remonte à la quatrième place. De leur côté, Wolfsbourg et Schalke 04 ont fait match nul 0-0.