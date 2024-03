Bundesliga J26 : statu quo en tête du classement

Le Bayer Leverkusen s'est imposé 3-2 hier après-midi sur la pelouse de Fribourg, grâce notamment à un but de Patrik Schick, son quatrième de la saison. Le buteur tchèque qui commence petit à petit à croire au titre pour son équipe :

"Si je suis honnête, bien évidemment que je sais que nous en sommes tout proches. Nous savons à quelle place nous nous trouvons actuellement, nous savons pour quoi nous nous battons. Dans l'équipe, nous avons tous le même objectif, et nous donnons tout pour l'atteindre", a déclaré Schick à l'issue de la rencontre.

Jamal Musiala fait le show

Le Bayer possède toujours dix points d'avance sur le Bayern Munich, victorieux 5-2 sur la pelouse de la lanterne rouge Darmstadt, avec notamment un festival signé Jamal Musiala, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. Les Bavarois comptent 60 points, soit dix longueurs de retard sur le Bayer, mais pour l'entraîneur Thomas Tuchel, il ne faut pas regarder ailleurs et rester concentré sur ce que l'on fait :

"Nous jouons pour nous-mêmes avant tout. Tout le monde combien il y a de points d'écart. Donc nous ne nous mettons pas la pression. A nous de continuer comme nous le faisons. Et puis : nous avons beaucoup de points actuellement. Il y a des saisons au cours desquelles le Bayern Munich aurait été champion avec un tel total. Mais cette année, nous devons composer avec Leverkusen qui effectue un parcours presque parfait. Tout ce que nous pouvons faire, c'est tracer notre propre route", a estimé le technicien allemand juste après le match.

Jamal Musiala est actuellement le joueur qui porte le Bayern Munich Image : KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images

Guirassy à deux longueurs de Gomez

A la troisième place, on retrouve bien évidemment Stuttgart. Le VfB s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Hoffenheim grâce à un nouveau but de Serhou Guirassy, son 22è de la saison. Le Guinéen se rapproche petit à petit du record de buts sur une saison de Bundesliga pour un attaquant de Stuttgart. Celui-ci est détenu par Mario Gomez. A l'époque, l'ancien avant-centre de la Mannschaft avait inscrit 24 buts.

Stuttgart compte désormais 56 points, soit toujours quatre longueurs de retard sur le Bayern Munich et toujours six longueurs d'avance sur le Borussia Dortmund. Le BvB vainqueur dans la douleur face à Francfort. Les Aigles ont ouvert la marque par l'intermédiaire de Mario Götze, mais Dortmund a fini par s'imposer 3-1 grâce à des buts signés Karim Adeyemi, Mats Hummels et Emre Can.

Dortmund qui reste donc accroché à sa quatrième place, avec un point d'avance sur Leipzig. Le RB s'était imposé 5-1 sur la pelouse de Cologne vendredi soir, en ouverture de cette 26è journée de Bundesliga, avec notamment un doublé de Lois Openda, ses 18è et 19è buts de la saison.

Serhou Guirassy et le VfB Stuttgart sont de plus en plus proches de la Ligue des champions Image : Daniel Kopatsch/Getty Images

Wolfsburg n'y arrive plus, Mayence respire

Nouvelle défaite pour les Loups, qui cette fois-ci se sont inclinés 3-1 à domicile face au FC Augsburg. Conséquence : l'entraîneur Niko Kovac a été démis de ses fonctions et remplacé par Ralph Hasenhüttl. Le technicien autrichien, passé notamment par le RB Leipzig, aura pour mission d'extirper Wolfsburg de sa 14è place au classement.

Niko Kovac était arrivé à Wolfsburg à l'été 2022 Image : Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Ailleurs, Heidenheim et le Borussia Mönchengladbach se sont séparés sur le score de 1-1. L'Union Berlin a battu le Werder Brême 2-1 et se donne de l'air, tout comme Mayence, qui s'est imposé 2-0 face à Bochum. Un succès qui permet à Mayence de remonter à la 16è place, synonyme de barrages.

La prochaine journée de Bundesliga aura lieu dans deux semaines, avec notamment Bayer Leverkusen-Hoffenheim ou encore le choc entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.