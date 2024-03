Bundesliga J25 : le Bayer maintient le Bayern à distance

En clôture de cette 25è journée de Bundesliga, le Bayer Leverkusen a tranquillement dominé un VfL Wolfsburg réduit à dix à la mi-temps suite à l'expulsion de Moritz Jenz.

Une victoire 2-0 grâce à des buts signés Nathan Tella et Florian Wirtz. Malgré ce nouveau succès - le 21è en 25 matchs de championnat -, hors de question pour l'entraîneur Xabi Alonso de parler de titre pour l'instant.

"Pour être honnête, nous préférons attendre encore un peu avant d'en parler. Ce sera mieux d'évoquer le sujet en avril, quand il n'y aura plus que quelques matchs à jouer. Là, nous nous concentrons sur Fribourg le week-end prochain. Puis sur Hoffenheim après la trêve. Nous préférons y aller pas à pas. Il est clair que nous sommes dans une très bonne situation, mais nous ne voulons pas considérer les choses comme étant acquises", a admis le technicien espagnol.

Inarrêtable cette saison, Florian Wirtz pourrait être un des fers de lance de l'Allemagne cet été lors de l'Euro Image : Marius Becker/dpa/picture alliance

Kane, et trois qui font trente

Le Bayer Leverkusen a beau avoir dix points d'avance sur le Bayern Munich, Xabi Alonso préfère rester terre à terre. Peut-être en est-il ainsi suite à la démonstration des Bavarois face à Mayence : une victoire 8-1 face au 17è du classement, avec notamment un triplé de Harry Kane. L'attaquant anglais qui porte son total à 30 buts cette saison en Bundesliga, et qui espère poursuivre ainsi jusqu'à la dernière journée :

"Oui, j'en suis très content. Ça me fait plaisir. Je suis content d'évoluer dans un si grand club et d'avoir marqué 30 buts déjà. J'essayerai de continuer sur cette lancée le week-end prochain. En tant qu'attaquant, tout le monde s'attend à ce que je marque, donc j'espère pouvoir continuer ainsi pour aider mon équipe", a déclaré l'international anglais après la rencontre.

Face à Mayence, Harry Kane a inscrit son quatrième triplé de la saison en Bundesliga Image : Michaela Stache/REUTERS

Guirassy ne s'arrête plus

De son côté, Stuttgart fait du Stuttgart. Nouvelle victoire des hommes de Sebastian Hoeness, cette fois-ci 2-0 face à l'Union Berlin, avec un nouveau but pour Serhou Guirassy. C'est la 21è fois que le Guinéen trouve le chemin des filets cette saison.

Stuttgart solide troisième avec 53 points, soit quatre longueurs de retard sur le Bayern Munich, et toujours six points d'avance sur le Borussia Dortmund. Le BvB qui s'est imposé 2-1 sur la pelouse du Werder Brême et qui a toujours un point d'avance sur le RB Leipzig, vainqueur 2-0 de Darmstadt, la lanterne rouge.

Sehrou Guirassy n'est plus qu'à trois unités du record de buts d'un joueur du VfB Stuttgart sur une saison de Bundesliga Image : Tom Weller/dpa/picture alliance

Ailleurs, Francfort s'est imposé 2-1 face à Hoffenheim et consolide sa sixième, synonyme de qualification pour l'Europe. Fribourg renoue avec la victoire en championnat avec un succès 2-1 à Bochum. Augsburg a battu Heidenheim 1-0, tandis que le Borussia Mönchengladbach et le 1.FC Cologne se sont séparés sur le score de 3-3 lors d'un derby du Rhin très spectaculaire.

32 buts ont été inscrits lors de cette 25è journée de Bundesliga. Prochaine journée : ce week-end, avec notamment Darmstadt-Bayern Munich, Hoffenheim-Stuttgart, Fribourg-Leverkusen et Dortmund-Francfort.