Bundesliga J23 : le Borussia et le Bayern vainqueurs

Le Borussia Dortmund a eu beaucoup de mal hier soir face au Bayer Leverkusen. Dans son antre, le Signal Iduna Park, le leader a été d'abord bousculé par Julian Brandt et compagnie, mais a malgré tout ouvert le score à la demi-heure de jeu grâce à Dan-Axel Zagadou. Les joueurs de Lucien Favre n'ont pas eu le temps de profiter de cette avance, puisque quelques minutes plus tard, Kevin Volland a remis les deux équipes à égalité, d'une frappe puissante à ras de terre, qui n'a laissé aucune chance au gardien Roman Bürki (37ème).

Un Borussia à réaction

Le Borussia Dortmund ne s'est pas laissé abattre pour autant, puisqu'une minute plus tard, il a repris l'avantage, et ce grâce à une superbe volée de Jadon Sancho suite à un joli centre d'Abdou Diallo (38ème). En seconde période, le Borussia a poussé, et a inscrit le but du 3-1 par l'intermédiaire de son capitaine, Mario Götze (60ème). Le Bayer est revenu dans la course grâce à une tête de Jonathan Tah (75ème), mais le Borussia Dortmund tiendra bon jusqu'au bout. Score final 3-2. Après avoir enchaîné les matchs nuls et les défaites, aussi bien en Bundesliga qu'en Coupe ou encore en Ligue des Champions, cette victoire est un véritable soulagement, comme l'a expliqué Julian Weigl en fin de rencontre :

"Le plus important, c'était que l'on gagne, après toutes ces contre-performances. Ce que fait le Bayern Munich, cela ne nous intéresse pas."

Suite à l'égalisation du BayerJadon Sancho a immédiatement redonné l'avantage aux siens d'une superbe reprise de volée.

Le Bayern ne lâche rien, Gladbach surpris par Wolfsburg

Juste derrière, le Bayern Munich continue de mettre la pression. Grâce à un but de Javi Martinez, les Bavarois se sont imposés 1-0 samedi face au Hertha Berlin et comptent toujours trois longueurs de retard sur le Borussia Dortmund (51 points contre 54). Derrière en revanche, le Borussia Mönchengladbach, sèchement battu à domicile par Wolfsburg (0-3), lâche du lest. Les Poulains restent bloqués à 43 points, et sont directement menacés par le RB Leipzig qui, en cas de victoire ce soir face à Hoffenheim, pourrait leur passer devant.

Impérial dans les airs, Javi Martinez a permis au Bayern Munich de s'imposer face au Hertha Berlin.

Dans les autres rencontres, nette victoire de l'Eintracht Francfort à Hanovre (0-3), carton de Fribourg face à Augsburg (5-1), tandis que Schalke 04 n'en finit plus de couler : défaite 3-0 de Salif Sané et ses coéquipiers à Mayence. A noter également la victoire 2-1 du Fortuna Düsseldorf face à Nuremberg. Enfin, le Werder Brême n'a pu faire mieux que 1-1 face à Stuttgart, un résultat qui a particulièrement agacé Max Kruse, le capitaine du Werder :

"Nous n'étions pas réveillés dans les premières minutes du match. Nous pouvons être contents de n'avoir pris qu'un but. Néanmoins, il y a de quoi être énervé, car nous savons que Stuttgart ne joue pas au football. C'est une équipe qui ne fait que balancer des ballons devant."

La lutte contre la relégation s'annonce très chaude, puisque Augsburg compte 18 points, Stuttgart 16, Hanovre 14 et Nuremberg ferme la marche avec 13 unités.

Nils Petersen est éternel : le capitaine de Fribourg a inscrit un doublé.

Les clubs marocains et zambiens font la loi

On jouait également sur le continent africain ce weekend, avec la troisième journée de la phase de poules en Coupe de la Confédération, et la bonne opération de la Renaissance Sportive de Berkane, qui s'est imposée 4-2 sur le terrain du Raja Casablanca. Le club du nord-est marocain est en tête du groupe A avec 7 points, soit 3 longueurs d'avance sur le Hassania Agadir, qui a battu l'AS Otôho 2-1.

Dans le groupe B, le CS Sfaxien n'a pu faire mieux que 0-0 face aux Burkinabè de Salitas. Le club tunisien garde quand même la place de leader, mais voit l'Etoile du Sahel revenir à une longueur suite à son succès 2-1 face aux Enugu Rangers.

La Zambie à la fête dans le groupe C, puisque Nkana a battu l'Asante Kotoko 3-1 et compte désormais six points, soit deux longueurs d'avance sur le ZESCO United, tenu en échec par les Soudanais d'Al Hilal (0-0).

Enfin, dans le groupe D, nouvelle victoire du Gor Mahia, cette fois-ci 2-0 sur le NA Hussein Dey. Les Kenyans en tête de cette poule, devant leur adversaire du jour. Par ailleurs, pas de vainqueur entre le Zamalek et le Petro de Luanda (1-1). Les Egyptiens ont égalisé à la dernière minute de jeu par Youssef Ibrahim, surnommé "Obama".

La prochaine journée de la phase de poules aura lieu le 3 mars, soit dimanche prochain.

Fedeli en Jaune

En cyclisme, la 22ème édition du Tour du Rwanda a débuté hier. La première étape, longue de 112 kilomètres, est partie de Kigali, pour aller jusqu'à Rwamagana, puis retour à Kigali. Une étape remportée par l'Italien Alessandro Fedeli, qui a parcouru la distance en 2h41min32sec, et qui a terminé devant l'Erythréen Yacob Debesay et le Polonais Przemyslaw Kasperkiewicz. Joseph Areruya se classe 4ème, Clovis Kamzong est pour l'instant 69ème. Place aujourd'hui à la deuxième étape : 120 kilomètres entre Kigali et Huye, dans le sud du pays.