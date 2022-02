Bundesliga J23 : le Bayern se reprend, Dortmund cartonne

Le Bayern Munich s'est fait peur pendant quelques minutes face au Greuther Fürth mais a vite repris les choses en main.

Si le promu a ouvert la marque à la fin de la première mi-temps (42è), les Bavarois ont vite réagi dès le retour des vestiaires grâce à Robert Lewandowski (46è) et ont ensuite déroulé leur football. Résultat : une victoire 4-1 qui fait du bien au leader après une semaine compliquée ponctuée par une défaite face à Bochum en championnat et un nul face à Salzbourg en Ligue des champions.

Eric Maxim Choupo-Motting célèbre son but avec ses coéquipiers

"Nous savions que ce ne serait pas facile : Fürth a réalisé de superbes prestations ces dernières semaines, tandis que nous, nous avons eu deux derniers matchs compliqués", a déclaré Eric Maxim Choupo-Moting, auteur du dernier but de la rencontre pour le Bayern Munich.

"Au final, nous avons très bien réagi, nous avons cru en nos chances du début à la fin et nous avons fini par inverser la tendance."

Dortmund toujours en embuscade

Le Bayern Munich garde ainsi six points d'avance sur le Borussia Dortmund qui s'est imposé 6-0 face au Borussia Mönchengladbach. Une victoire très tranquille pour le BvB, notamment obtenue grâce à un doublé de son capitaine Marco Reus.

Quelques jours après leur défaite surprise face aux Rangers en Ligue Europa, les Borussen ont donc corrigé le tir pour la plus grande satisfaction de leur entraîneur, Marco Rose.

Marco Reus, auteur d'un doublé face à son ancien club

"Même si nous avons eu une entame de match difficile, nous avons répondu présent dans les duels. Puis nous avons ouvert le score, ce qui nous a mis dans de bonnes dispositions",a affirmé le coach allemand après la rencontre.

"Après la pause, Gladbach a changé de tactique, mais nous sommes parvenus à montrer ce que nous avions dans le ventre : nous avons réalisé de belles attaques, de belles contre-attaques, tandis que derrière, nous nous sommes bien battus. Nous avons bien géré derrière, puis nous avons brillé devant."

Le BVB qui est à l'abri à la deuxième place, puisque le Bayer Leverkusen a chuté face à Mayence vendredi 3-2 et compte maintenant huit points de retard sur le Borussia.

La bataille continue pour la quatrième place

Christopher Nkunku a de nouveau brillé ce week-end

Derrière Leverkusen, la bataille pour la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions fait rage, puisque trois équipes comptent le même nombre de points : le RB Leipzig, Hoffenheim et Fribourg. Les trois clubs ont gagné ce week-end, respectivement face au Hertha Berlin, à Wolfsburg et à Augsbourg.

Mais la manière a été différente pour les trois. Si Fribourg et Hoffenheim ont eu quelques difficultés, Leipzig n'a fait qu'une bouchée de la Vieille Dame, décimée par les cas de Covid-19. Une victoire 6-1 qui confirme la très bonne forme de l'équipe. Christopher Nkunku a inscrit un nouveau doublé.

Cologne confirme, l'Union recule

Dans les autres résultats de cette 23è journée, Cologne s'est imposé 1-0 face à Francfort et grimpe ainsi à la septième place. L'Union Berlin a enregistré sa troisième défaite de suite, cette fois-ci 1-0 face à l'Arminia Bielefeld. Un temps sur le podium, les Berlinois ne sont plus que neuvièmes. Enfin, le VfB Stuttgart et le VfL Bochum se sont quittés sur le score de 1-1. Les deux équipes restent respectivement 17è et 11è au classement.

A noter que cette 23è journée de Bundesliga a été un véritable festival offensif, puisque pas moins de 33 buts ont été inscrits. Il s'agit de l'une des journées les plus prolifiques de la saison.