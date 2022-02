LDC : le Bayern arrache le nul à Salzburg

Menés au score dès la 21ème minute de jeu suite à un but de Junior Adamu, les Bavarois ont souffert face à une équipe de Salzburg très bien organisée. Malgré la pression constante des joueurs de Matthias Jaissle, le Bayern est parvenu à se créer de nombreuses occasions et a fini par recoller au score dans les arrêts de jeu grâce à Kingsley Coman. Score final 1-1. Un résultat qui satisfait l'entraîneur Julian Nagelsmann en vue du match retour.

"Nous avons eu de la chance à un moment en seconde période, mais le reste du temps, c'est nous qui avons mis la pression. Nous méritons cette égalisation, peu importe si elle est arrivée tardivement", a estimé le technicien allemand. "Nous nous sommes montrés dominateurs dans les 45 dernières minutes. Nous avons montré de quoi nous étions capables. Si nous évoluons comme ça au retour, je pense que nous en sommes en mesure de nous qualifier pour le tour suivant."

La joie de Kingsley Coman après son but en toute fin de rencontre

En attendant, le Bayern Munich poursuit sa série d'invincibilité à l'extérieur. Voilà 22 rencontres que le champion d'Allemagne n'a pas perdu hors de ses bases. Sa dernière défaite remonte au 27 septembre 2017, 3-0 sur la pelouse du PSG.

Liverpool s'impose à Milan

Dans l'autre rencontre de la soirée, l'Inter Milan recevait Liverpool. Et ce sont les Reds qui se sont imposés, grâce à des buts de Roberto Firmino et de Mohamed Salah. Malgré ce succès 2-0 acquis en Italie, Jürgen Klopp refuse de croire que la messe est dite. L'entraîneur de Liverpool continue à se méfier de cette équipe italienne :

"C'est la mi-temps, rien d'autre. Maintenant qu'elles se sont affrontées, les deux équipes se connaissent un peu mieux. Nous n'avons pas l'impression d'être déjà qualifiés. L'Inter Milan est une très bonne équipe. Nous menons 2-0 à la mi-temps, si on peut dire. Je ne vais pas dire à mes gars : 'Bien joué ! Mettez vos pieds sur la table !' Non. C'est un résultat beaucoup plus sournois qu'il n'y paraît", a déclaré Klopp en conférence de presse.

Liverpool recevra l'Inter Milan le 8 mars prochain. Le Bayern Munich accueillera Salzburg à cette même date.