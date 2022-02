Bundesliga J22 : le Bayern défait à Bochum, Dortmund revient

Et si la course au titre était relancée ? C'est du moins ce que le Borussia Dortmund veut croire. A Berlin, le Borussia s'est imposé 3-0 sur la pelouse de l'Union grâce notamment à un doublé de Marco Reus. A l'issue de la rencontre, le capitaine de Dortmund était ravi de voir que ses coéquipiers et lui ont été en mesure de réagir après leur déroute à domicile, la semaine dernière face au Bayer Leverkusen :

"C'était un défi difficile à relever mais nous nous sommes bien battus, nous avons livré une performance très sérieuse, notamment en première mi-temps, et cette victoire était notre objectif", a notamment déclaré Marco Reus, qui refuse néanmoins de parler de course au titre.

Marco Reus, auteur d'un joli doublé face à l'Union Berlin

Le Bayern Munich mis KO à Bochum

Grâce à ce succès, le Borussia Dortmund revient à six points du Bayern Munich, qui, à la surprise générale, s'est incliné 4-2 samedi après-midi sur la pelouse du VfL Bochum. Malgré un doublé de Robert Lewandowski, les Bavarois ont complètement coulé au Ruhrstadion. La colère était palpable dans les propos de Joshua Kimmich après la rencontre :

"Oui, nous pouvons expliquer cette défaite : bien évidemment, Bochum a marqué un ou deux superbes buts, mais dans l'ensemble, nous méritions de perdre. Nous avons bien entamé cette partie, mais par la suite, nous avons manqué de toutes les qualités dont nous faisons habituellement preuve, comme la mentalité", a affirmé Kimmich. "Tu peux concéder un ou deux buts, mais quand tu en concèdes quatre en si peu de temps - et ce n'est pas la première fois que cela nous arrive cette saison -, tu dois te demander si c'est vraiment le genre de mentalité dont tu dois faire preuve."

Joshua Kimmich n'a pas du tout aimé la performance de son équipe face à Bochum

Un festival de jolis buts

Il faut dire que cette défaite s'est surtout dessiné en première mi-temps, au cours de laquelle le champion d'Allemagne en titre a encaissé quatre buts du VfL Bochum en trente minutes, dont deux superbes frappes de loin signées Cristian Gamboa et Gerrit Holtmann.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'entraîneur Thomas Reis a passé une très belle après-midi :

"Nous sommes contents d'avoir pris ces trois points, ce n'était pas vraiment prévu. Nous voulions défendre de manière active car nous savions qu'il y a des rencontres au cours de l'année où le Bayern Munich est prenable. Malgré le but concédé en début de rencontre, l'équipe a bien réagi : elle n'a pas abandonné, elle s'est bien battue dans les duels, elle en voulait plus. Elle a réagi avec la manière, c'est-à-dire avec ces deux jolis buts", a estimé Thomas Reis.

Un succès qui permet au promu Bochum de consolider sa 11ème place au classement, avec 28 points, à quelques encablures seulement des places européennes.

Le Bayer toujours d'attaque

Derrière le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, on retrouve Leverkusen à la 3è place. Mené 1-0 sur sa pelouse par Stuttgart, le Bayer a immédiatement réagi et, grâce notamment à un nouveau but de Moussa Diaby, son dixième de la saison, a fini par s'imposer 4-2. Une prestation qui a ravi l'entraîneur Gerardo Seoane :

"C'est quelque chose que nous faisons beaucoup ces derniers temps : nous avons appris de nos erreurs récentes, qui font que nous sommes souvent menés. Mes compliments à mes leaders sur le terrain, qui ont fait preuve de patience et qui ont envoyé les bons signaux sur la pelouse", s'est réjoui le technicien suisso-espagnol. "C'est toujours une bonne chose, en tant qu'entraîneur, de travailler avec ces joueurs et de les voir évoluer. L'équipe est très confiante en ce moment mais il ne faut pas se relâcher : après tout, toutes les rencontres commencent à 0-0."

Comme souvent cette saison au Bayer Leverkusen, la lumière est venue de Moussa Diaby

Leipzig remonte la pente

Dans les autres rencontres de cette 22ème journée, le RB Leipzig confirme son regain de forme avec une victoire 3-1 face à Cologne. Les hommes de Domenico Tedesco sont quatrièmes, à égalité de points avec Hoffenheim, vainqueur 2-0 de Bielefeld, et Fribourg, qui n'a pu faire mieux que match nul 1-1 face à Mayence. Gladbach a battu Augsburg 3-2, tandis que Wolfsburg est allé gagner 2-0 sur la pelouse de Francfort. Enfin, le Greuther Fürth a signé sa troisième victoire de la saison en battant le Hertha Berlin 2-1.