Bundesliga J22 : le Bayern chute encore, Leverkusen s'envole

Avec trois défaites en autant de rencontres, le Bayern Munich vit sa pire période depuis 2015. Et si la défaite face au Bayer Leverkusen la semaine dernière est plus ou moins excusable, celles face à la Lazio en Ligue des champions et le VfL Bochum en championnat pourraient bien avoir raison de Thomas Tuchel.

Hier, face au club de la Ruhr, le Bayern a pourtant mené dès la 14e minute de jeu et un but de Jamal Musiala. Mais les Bavarois ont ensuite vite perdu le fil de la rencontre.

Moins d'un an après son arrivée, Thomas Tuchel pourrait-il bientôt faire ses valises ? Image : David Inderlied/dpa/picture alliance

Deuxième expulsion en deux matchs

Dans l'ambiance survoltée du Ruhrstadion, les joueurs de Bochum ont réussi à faire perdre aux hommes de Tuchel leur efficacité mais aussi leurs nerfs, comme en témoigne les deux cartons jaunes de Dayot Upamecano en 45 minutes sur la pelouse. Bochum s'est en plus montré intraitable devant le but. Le résultat final de 3-2 pour le VfL est donc largement mérité.

Pour Leon Goretzka, le constat est sans appel : le club vit une période extrêmement difficile.

"On dirait un film d'horreur qui ne s'arrête pas. C'est la deuxième rencontre de suite au cours de laquelle on concède un pénalty et qu'on écope d'un carton rouge", s'est lamenté le milieu de terrain formé au VfL Bochum.

Leroy Sané et le Bayern n'ont pas été en mesure de contenir la furie de Bochum Image : LEON KUEGELER/REUTERS

"C'est dur, surtout qu'on a eu des occasions en fin de match, nous sommes revenus à 3-2 mais ensuite, nous n'avons pas pu égaliser parce qu'il y avait toujours un pied qui traînait pour nous gêner. Tout est contre nous en ce moment."

Le Bayer et Stuttgart souffrent mais gagnent

Cette défaite éloigne encore plus les Bavarois de la première place. Huit points les séparent actuellement du Bayer Leverkusen, toujours leader. Samedi, les hommes de Xabi Alonso ont remporté leur 18e victoire de la saison face au FC Heidenheim 2-1. En plus d'être en tête, Leverkusen est donc toujours invaincu, et ce toutes compétitions confondues.

Derrière le duo de tête, à la troisième place, aucun changement non plus puisque le VfB Stuttgart, pourtant réduit à dix une bonne partie du match, a battu Darmstadt 2-1. Serhou Guirassy a inscrit son 18e but de la saison, son premier depuis son retour de la CAN. Pour le défenseur du VfB Waldemar Anton, cette victoire obtenue dans la difficulté prouve que son équipe a de la ressource.

Mahmoud Dahoud a inscrit le but de la victoire de Stuttgart dans le temps additionnel, preuve que le VfB est mentalement solide cette saison Image : Uwe Anspach/dpa/picture alliance

"C'était une victoire difficile, un peu moche, mais de temps à autre, ça fait plaisir. Surtout en tant que défenseur, quand on a beaucoup de choses à faire. Nous nous sommes montrés solidaires, nous étions dix mais nous avons couru pour onze. Nous repartons avec les trois points de la victoire et nous en sommes contents", a déclaré le capitaine de l'équipe souabe.

Stuttgart est donc toujours troisième et profite du match nul de Dortmund face à Wolfsburg 1-1 pour prendre cinq points d'avance sur le BVB.

L'Union Berlin respire

Dans le bas du classement, l'Union Berlin a marqué de précieux points dans la lutte pour le maintien. Le club de la capitale a enchaîné une deuxième victoire de suite en battant Hoffenheim 1-0, sa première à l'extérieur depuis la deuxième journée. Cette victoire propulse les Berlinois à la 12e place, à huit points de la place de barragiste. De quoi ravir Nenad Bjelica, l'entraîneur de l'Union.

"Je suis vraiment content de cette victoire. Pour les joueurs, pour tous les employés du club, pour tous les supporters qui sont venus jusqu'ici pour nous encourager. Nous espérons que nous travaillerons bien au cours de la semaine qui arrive et que nous gagnerons lors de la prochaine journée", a déclaré le technicien croate.

Dans la zone rouge, ce sont toujours les trois mêmes clubs qui occupent les trois dernières places : Cologne, Mayence et Darmstadt.