Bundesliga J20 : le trio de tête se régale

On peut parler d'une sortie dominicale très tranquille pour les Bavarois.

Hier, sur la pelouse du Hertha Berlin, le leader n'a pas fait de quartier. Une victoire 4-1 obtenue grâce à quatre buteurs différents. Le Bayern Munich a donc livré une prestation encore une fois inspirée pour disposer des Berlinois et surtout conserver six points d'avance sur le Borussia Dortmund.

Le BVB qui s'est lui imposé 3-2 face à Hoffenheim au terme d'un match où les Borussen ont dû faire preuve de réalisme et marquer sur chacune de leur occasion franche.

Le festival de Moussa Diaby

Moussa Diaby

Derrière le BvB, Leverkusen, vainqueur facile d'Augsbourg 5-1, consolide sa place de troisième. C'est Moussa Diaby qui a été le grand artisan de la victoire du Bayer puisque l'international français a inscrit un triplé. Et tous ses buts, c'est le premier, inscrit à la 24è qu'il a préféré. Un but symbole de ce que le Bayer Leverkusen sait faire de mieux, selon le Français.

"Je pense que mon but préféré est le 1er car je marque sur une passe d'Amine (Adil). On a fait une bonne action et je pense que c'est la meilleure car on part sur un contre et je sais qu'il va me donner le ballon et ensuite je fais un bon contrôle et je finis sur une bonne frappe croisée", a déclaré Moussa Diaby au micro de la DW.

L'Union Berlin poursuit sur sa lancée

Malgré cette belle victoire, Leverkusen doit rester vigilant puisque l'Union Berlin n'est toujours qu'à un point au classement. Les Berlinois qui ont de nouveau marqué les esprits en s'imposant 2-1 face à un Borussia Mönchengladbach décidément en difficulté.

Les joueurs de l'Union félicitent Max Kruse

Pour Urs Fischer, il est important que son équipe continue sur cette lancée mais qu'elle prenne aussi le temps de profiter de son parcours. "Je ne pense pas que nous devrions calmer nos ardeurs. Nous devons juste toujours garder en tête qui nous sommes et d'où nous venons", assuré l'entraîneur après la rencontre. "

La situation au classement est ce qu'elle est. Il nous reste quatorze journées de championnat à disputer, il peut encore se passer beaucoup de choses, mais nous savons d'où nous venons. C'est notre troisième saison dans l'élite, il faut savoir profiter de ces moments-là !"

Fribourg et Fürth gagnent, Francfort chute à nouveau

A la 5ème place, on retrouve Fribourg, vainqueur 2-0 du VfB Stuttgart. Les hommes de Christian Streich devancent le RB Leipzig qui, de son côté, a enchaîné sa troisième victoire de suite. Hier, les hommes de Domenico Tedesco ont fait preuve de réalisme pour disposer du VfL Wolfsburg 2-0.

Dans les autres résultats, le Greuther Fürth, lanterne rouge, a signé sa deuxième victoire de la saison en battant Mayence 2-1. Le FC Cologne et le VfL Bochum se sont, eux, quittés sur le score de 2-2. Enfin vendredi soir, en ouverture de cette journée, l'Arminia Bielefeld s'est imposée 2-0 face à l'Eintracht Francfort.