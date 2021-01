Sport

Bundesliga J17 : Leverkusen remporte le choc face à Dortmund

Grâce à un grand Moussa Diaby, auteur d'un but et d'une passe décisive, le Bayer a dompté Dortmund (2-1) et revient dans la course au titre.

Moussa Diaby est l'un des meilleurs de Bundesliga cette saison