Bundesliga J17 : le Bayer Leverkusen champion d'automne

Ce week-end, on jouait la dernière journée de la phase aller, et le Bayer Leverkusen s'est emparé du titre officieux de champion d'automne grâce à un succès au forceps 1-0 sur la pelouse d'Augsbourg.

Au classement, les hommes de Xabi Alonso sont toujours leaders, avec quatre points d'avance sur le Bayern Munich - qui compte toujours un match en retard. Les Bavarois qui se sont imposés 3-0 face à Hoffenheim, avec (entre autres) la 22è réalisation de la saison pour Harry Kane. Une prestation éclipsée par la minute de silence en hommage à Franz Beckenbauer, décédé lundi dernier.

Harry Kane n'en finit plus de marquer. Le record de Robert Lewandowski va-t-il être effacé ? Image : Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

Jadon Sancho revit

De son côté, Stuttgart reste troisième, malgré sa défaite 3-1 sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, avec une longueur d'avance sur le RB Leipzig, qui s'est incliné 1-0 à domicile face à l'Eintracht Francfort.

Leipzig qui voit Dortmund revenir à trois points suite à son succès 3-0 sur le terrain de Darmstadt. Un succès marqué par le retour de Jadon Sancho en Bundesliga. Mis au ban par Manchester United, l'ailier anglais s'est montré décisif dès ses premières minutes, avec une passe décisive pour Marco Reus. Un retour qui fait du bien à celui qui a porté les couleurs du Borussia entre 2017 et 2021 :

"Comme je l'ai dit tout au long de la semaine : je me sens comme à la maison depuis que je suis revenu. Je suis heureux d'être de nouveau sur un terrain. C'est comme si c'était écrit, cette passe décisive pour Marco. C'est un bon ami, et je suis heureux de lui avoir donné ce but", a déclaré Sancho juste après la rencontre.

Dortmund est toujours cinquième, mais compte désormais 30 points au compteur.

Lors de son premier passage à Dortmund, Jadon Sancho a marqué 50 buts et délivré 64 passes décisives en 137 apparitions Image : Dan O' Connor/ATPImages/picture alliance

Heidenheim continue de surprendre

De son côté, Wolfsburg n'a pu faire mieux que 1-1 à Mayence, tandis que Heidenheim continue de surprendre : cette fois-ci, le promu a fait match nul 1-1 face à Cologne, et est neuvième au classement.

Ailleurs, le VfL Bochum a concédé le nul face au Werder Brême (1-1), tandis que l'Union Berlin a arraché un précieux nul face au SC Fribourg (0-0).

Lors de la prochaine journée, le RB Leipzig recevra le Bayer Leverkusen, tandis aue le Bayern Munich sera opposé au Werder Brême. Quant au Borussia Dortmund, il évoluera sur la pelouse de Cologne.