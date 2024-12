Bundesliga J14 : le Bayern Munich tombe à Mayence

Pour la première fois de la saison, le Bayern Munich s'est incliné en championnat. Grâce à un doublé de Jae Sung Lee, Mayence s'est imposé 2-1 face aux Bavarois. Une défaite méritée, selon Vincent Kompany. Le technicien belge qui tient toutefois à relativiser cette contre-performance :

"Nous n'avons pas d'excuse. Nous n'avons probablement pas joué notre meilleur football aujourd'hui. Oui, nous nous sommes battus, mais nous n'avons pas montré autant de bonnes choses que lors d'autres rencontres. Mais tout n'est pas à jeter : à nous de faire en sorte de bien finir l'année à domicile", a assuré Kompany après la rencontre.

Jae Sung Lee a inscrit ses quatrième et cinquième buts en Bundesliga cette saison Image : Revierfoto/IMAGO

Le Bayer revient très bien

Avec 33 points au compteur, le Bayern Munich reste en tête de la Bundesliga, mais voit le Bayer Leverkusen revenir à quatre longueurs. Le champion en titre s'est en effet imposé 2-0 sur la pelouse du FC Augsbourg, avec notamment un nouveau but de Florian Wirtz, son sixième en Bundesliga cette saison.

Florian Wirtz est le symbole de la renaissance du Bayer Leverkusen Image : Peter Fastl/kolbert-press/IMAGO

Après un début de saison mitigé, le Bayer est de retour et se veut de nouveau dangereux comme l'a confirmé le milieu de terrain Granit Xhaka :

"Peut-être que de l'extérieur, on pense que c'est normal, que tout va de soi. Mais en vrai, nous avons travaillé dur pour en arriver là. Et cela se traduit par de bons résultats. Notre soif de victoires est revenue, nous arrivons à courir plus que l'adversaire. Nous avons fait du bon boulot au cours de ces derniers mois", a estimé Xhaka.

A la troisième place, on retrouve l'Eintracht Francfort avec 27 points. L'Eintracht qui voit le RB Leipzig revenir à hauteur de points suite à son succès 2-1 face aux Aigles, justement.

Sept équipes en trois points

Derrière ce quatuor, on retrouve une multitude d'équipes qui se tiennent en quelques points seulement. Vainqueur 3-2 de Wolfsburg vendredi soir, Fribourg pointe à la cinquième place avec 24 points, soit une longueur d'avance sur Stuttgart, qui est allé gagner 3-1 sur la pelouse de Heidenheim.

Mayence est de son côté septième avec 22 points, tout comme Dortmund, qui a concédé le nul dans les dernières minutes face à Hoffenheim, score final 1-1. Une nouvelle contre-performance pour le BvB qui a passablement irrité l'entraîneur Nuri Sahin :

"C'est très décevant. Je suis très décu. Cela ne doit pas arriver. Ce n'est pas la première fois que ca nous arrive. Je suis extrêmement énervé", a déclaré l'ancien milieu de terrain de Dortmund après ce nul.

Dortmund qui compte le même nombre de points que le Werder Brême (vainqueur 2-0 à Hambourg sur le terrain du FC Sankt-Pauli), et une longueur d'avance sur Wolfsburg ainsi que le Borussia Mönchengladbach, vainqueur 4-1 de Kiel.

Stuttgart est bien revenu dans la course à l'Europe Image : Harry Langer/dpa/picture alliance

Des chocs en pagaille pour finir l'année

Dans le bas du classement, Bochum est allé prendre un point à Berlin sur la pelouse de l'Union, score final 1-1. C'est le troisième point du VfL cette saison.

28 buts ont été inscrits au cours de cette 14è journée de Bundesliga. Prochaine journée, ce week-end, avec notamment Bayern-Leipzig, Francfort-Mayence, Leverkusen-Fribourg ou encore Wolfsburg-Dortmund.