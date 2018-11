Bundesliga J10 : Dortmund réaliste, le Bayern pas au mieux

Leader du championnat, Dortmund se déplaçait sur la pelouse de Wolfsburg. Le Borussia a trouvé la faille à la 27ème minute, grâce à une tête de son capitaine Marco Reus qui a trompé le gardien Koen Casteels de près. Par la suite, les Loups ont poussé, mais Dortmund a tenu bon, sans pour autant réussir à aggraver le score. Au final, les joueurs de Lucien Favre s'imposent 1-0. Invaincu sur ses 15 premiers matchs à la tête de son club, le technicien suisse est content, même s'il sait qu'il y a toujours la possibilité de faire mieux :

"J'ignorais que j'étais le premier entraîneur de Dortmund à réussir une telle performance. Cela me réjouit, mais le plus important pour moi, c'est que nous continuions à évoluer. Tous les joueurs peuvent encore s'améliorer, chaque semaine, chaque mois qui passe. Ils ont le potentiel pour ça. Il est toujours possible de s'améliorer sur le plan tactique et technique. Le plus important pour nous est de nous concentrer sur le prochain entraînement, même si nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous entraîner."

Adroit des deux pieds, Marco Reus l'est aussi de la tête, comme l'a montré son but face au VfL Wolfsburg.

Dortmund, qui compte désormais 24 points, recevra le Bayern Munich la semaine prochaine pour le choc de la 11ème journée de Bundesliga. Une rencontre qui aura lieu samedi prochain à partir de 17h30 TU.

Le Bayern cale contre Fribourg

Le Bayern Munich ne s'est pas vraiment rassuré avant cette rencontre. À l'Allianz Arena, les Bavarois ont eu toutes les peines du monde à ouvrir la marque contre la modeste équipe de Fribourg. Le salut est venu de Serge Gnabry : à la 80ème minute, l'international allemand d'origine ivoirienne a décoché une frappe soudaine qui a fait mouche. Une joie de courte durée, puisque quelques secondes avant la fin du temps réglementaire, Lucas Höler a remis les deux équipes à égalité. Score final 1-1. Le Bayern Munich est à quatre unités du Borussia Dortmund.

Lucas Höler a trompé Manuel Neuer de près et a permis à Fribourg d'accrocher le Bayern Munich.

Gladbach continue son bon début de saison, Stuttgart n'y arrive pas

Le champion d'Allemagne en titre qui a été rejoint à la deuxième place par le Borussia Mönchengladbach. Grâce notamment à un doublé de Thorgan Hazard, les Poulains se sont imposés 3-0 face au Fortuna Düsseldorf. Gladbach qui est devant le Bayern à la différence de buts (+11 contre +7). À la quatrième place, on retrouve le RB Leipzig, qui compte 19 points, suite à sa victoire 3-0 sur la pelouse du Hertha Berlin. Le grand bonhomme de la soirée a été Timo Werner, qui a inscrit deux buts. Leipzig qui compte deux points d'avance sur le Werder Brême, qui s'est incliné 2-1 à Mayence (malgré un nouveau but de Claudio Pizarro), ainsi que sur l'Eintracht Francfort, qui, grâce notamment à un nouveau but de Sébastien Haller, est allé gagner 3-0 sur la pelouse de Stuttgart. Le VfB où rien ne va plus : c'est la troisième défaite de suite depuis l'arrivée de Markus Weinzierl sur le banc. Le manque de confiance est criant, comme l'a expliqué le gardien Ron-Robert Zieler à l'issue de la rencontre :

"La manière dont on joue ne fait plaisir à personne en ce moment. La manière dont on perd non plus – que ce soit le nombre de défaites consécutives ou bien tous les buts que l'on prend. Il y a clairement un manque de confiance, cela se voit sur et en dehors du terrain. Forcément, il n'y a pas beaucoup de choses qui fonctionnent."

Nouveau but pour le Franco-Ivoirien Sébastien Haller, son septième de la saison.

Dans les autres rencontres, Hoffenheim est allé s'imposer 4-1 sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Une rencontre que vous avez pu suivre sur DW. De son côté, le FC Augsburg a été contraint au nul par Nuremberg, 2-2. Enfin, Schalke 04 se donne un peu d'air après sa victoire 3-1 contre Hanovre. Salif Sané et ses partenaires sont désormais 14èmes avec 10 points.

28 buts ont été inscrits au cours de cette 10ème journée de Bundesliga. Prochain rendez-vous : ce weekend, avec notamment Borussia Dortmund-Bayern Munich, mais aussi Werder Brême contre Borussia Mönchengladbach, qui sera commenté par Bob Barry et Fiacre Ndayiragije.

Al Ahly prend l'avantage au terme d'une première manche heurtée

On jouait également sur le continent africain ce weekend, avec la finale aller de la Ligue des Champions. Vendredi soir au stade Borg El Arab, situé dans la banlieue d'Alexandrie, Al Ahly recevait l'Espérance Sportive de Tunis. Le club cairote s'est imposé sur le score de 3-1, grâce à un doublé de Walid Soliman et un but d'Amr Al Sulaya. L'Espérance a réduit la marque grâce à une réalisation de Youssef Belaïli.

Walid Soliman (Al Ahly) a inscrit deux pénaltys face à l'Espérance de Tunis.

Au-delà du résultat, cette rencontre a été très chaude, et plutôt heurtée, puisqu'à deux reprises, Al Ahly a obtenu des pénalties pas forcément évidents. À chaque fois, l'arbitre algérien de la rencontre Mehdi Abid Charef a consulté l'assistance vidéo (une première dans l'histoire du football africain) et à chaque fois, il a donné pénalty à Al Ahly, ce qui a suscité la colère des Tunisiens. Le match retour, prévu vendredi prochain, promet d'être très chaud.

Florent Ibenge n'a pas le temps

En République Démocratique du Congo, Florent Ibenge, le sélectionneur des Léopards, a été désigné comme membre de l'équipe de campagne du candidat du FCC (le Front Commun pour le Congo), Ramazani Shadary. Sauf qu'Ibenge n'a pas le temps, lui qui s'occupe de la sélection congolaise ainsi que de l'AS Vita Club. "Je suis quand même un peu occupé pour l'instant. J'ai l'AS Vita Club qui joue la finale de la Coupe de la Confédération. J'ai l'équipe nationale qui cherche la qualification pour le Cameroun. Ça fait beaucoup de choses sur lesquelles je dois me concentrer. J'ai, manifestement, pas le temps de m'occuper d'autres choses", a déclaré Florent Ibenge à l'issue de la défaite 3-2 de son club ce weekend contre le Tout Puissant Mazembe. Les Léopards affronteront le Congo-Brazzaville le 18 novembre, tandis que l'AS Vita Club sera opposé au Raja Casablanca les 23 et 30 novembre prochains.

Première victoire de Sorgho

En cyclisme, la 31ème édition du Tour du Faso s'est achevée hier après-midi. La 10ème et dernière étape a été remportée par le Belge Timmy de Boes, qui a bouclé les 127 kilomètres entre Zorgho et Ouagadougou en 3h10min48sec. Mais la victoire finale revient à Mathias Sorgho. Le Burkinabè a défendu son Maillot Jaune jusqu'au bout, et s'impose pour la première fois sur ce Tour après avoir terminé troisième en 2015 et 2017. Bravo à lui.

Khachanov l'efficace

En tennis, Karen Khachanov a remporté le tournoi de Paris-Bercy, le dernier Masters 1000 de la saison. Le Russe s'est imposé en deux sets face à Novak Djokovic, 7-5, 6-4. C'est la quatrième victoire en autant de finales pour Khachanov. C'est ce qu'on appelle l'efficacité.