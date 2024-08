Bundesliga J1 : Leverkusen et le Bayern s'en sortent

Pour son premier match en championnat cette saison, le Bayern Munich s'est imposé 3-2 face à Wolfsburg.

Une victoire qui a mis du temps à se dessiner puisqu'il a fallu attendre le but décisif de Serge Gnabry à la 87è minute de jeu pour que les Bavarois empochent les trois points. Le Bayern est en reconquête cette saison après sa décevante troisième place lors du précédent exercice.

Cette rencontre face à Wolfsburg marquait par ailleurs la 474è apparition en championnat de Thomas Müller. Il s'agit d'un nouveau record pour un joueur du Bayern Munich.

Thomas Müller a joué son premier match de Bundesliga avec le Bayern Munich le 15 août 2008 Image : Bahho Kara/Kirchner-Media/picture alliance

"Je pense que c'est une bonne leçon pour les jeunes joueurs : il faut toujours croire en ses rêves", a déclaré après la rencontre l'entraîneur Vincent Kompany à propos de la carrière de Thomas Müller. "Ma toute dernière apparition en Bundesliga, c'était la toute première de Thomas Müller, et nous avions joué l'un contre l'autre. Et maintenant vous voyez le nombre de matchs, de trophées et de buts qu'il a marqués. Qui aurait pu prédire cela à l'époque ?"

Leverkusen se fait peur

Le champion en titre, le Bayer Leverkusen, s'est, lui, imposé vendredi soir 3-2 face au Borussia Mönchengladbach mais les hommes de Xabi Alonso se sont faits peur puisqu'après avoir mené 2-0, ils ont vu Gladbach revenir au score.

Un but de Florian Wirtz, inscrit en deux temps puisque l'Allemand a d'abord vu son pénatly repoussé avant de marquer, a sauvé les siens dans les toutes dernières secondes des arrêts de jeu.

Florian Wirtz a inscrit un doublé durant cette rencontre Image : Joerg Niebergall/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Pour Granit Xhaka, il est évident que ce match ne s'est pas déroulé excatement comme prévu mais la victoire reste le plus important.

"Il est clair que par moments, on aimerait que la rencontre soit pliée avant son terme. Jeremie Frimpong a eu une occasion pour le 3-0. S'il avait marqué, c'était fini. Au lieu de quoi nous avons encaissé un but sur coup de pied arrêté qu'on aurait pu éviter", a assuré le milieu de terrain suisse.

Suite à cette victoire, l'incroyable série d'invincibilité en Bundesliga du Bayer Leverkusen continue. Le club a enchainé son 35è match sans défaite.

Dortmund gagne mais n'impressionne pas

Désormais entraîné par Nuri Sahin, le club de la Ruhr s'est imposé 2-0 face à l'Eintracht Francfort samedi soir. Une victoire obtenue grâce à un doublé tardif de Jamie Bynoe-Gittens.

Entré à la 59e minute de jeu, Jamie Bynoe-Gittens a été décisif dans cette rencontre Image : Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture alliance

Le jeune joueur anglais était content d'avoir pu délivrer son équipe après un match compliqué. "En ce moment, je suis heureux, je me sens bien. J'ai marqué deux buts dans un match difficile. Ils ont très bien joué défensivement et nous avons dû nous secouer un peu. Je suis content de moi", a-t-il affirmé.

Dortmund qui fait donc partie du groupe de tête avec le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen mais aussi le RB Leipzig, vainqueur du VfL Bochum 1-0, le TSG Hoffenheim, qui battu le promu Kiel 3-2 et Heidenheim qui a disposé 2-0 de l'autre promu, le FC Sankt Pauli.

Fribourg bat Stuttgart et prend la tête

Tout ce beau monde est pour l'instant devancé, à la différence de buts, par Fribourg. Le club de la Forêt Noire a signé le gros coup du week-end en battant le VfB Stuttgart 3-1.

Lukas Kübler a inscrit un doublé pour Fribourg Image : Arne Amberg/IMAGO

Stuttgart, dauphin du Bayer Leverkusen la saison dernière, a de grandes ambitions cette saison malgré le départ de certains joueurs dont Serhou Guirassy. Mais pour réussir à nouveau cette année, il faudra être beaucoup "plus vigilants" que face à Fribourg, selon Sebastian Hoeness.

La prochaine journée de Bundesliga aura lieu ce week-end avec au pogramme notamment le choc entre le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig.