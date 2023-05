Bundesliga : le Bayern Munich fait le ménage

Le Bayern Munich n'a pas eu le temps de fêter son 11e titre de champion d'Allemagne de suite que la direction du club est déjà occuper à restructurer l'organigrame avec notamment les limogages d'Oliver Kahn et de Hasan Salihamidzic.

Des changements obligatoires selon Uli Hoeness au vu des problèmes rencontrés par le club sur et en dehors des terrains cette saison.

Interrogé par le magazine de référence Kicker ce lundi, le président d'honneur et membre du conseil de surveillance du Bayern Munich, a affrimé que "même si le club avait remporté trois titres", se séparer d'Oliver Kahn était la seule solution.

Oliver Kahn était sous contrat jusqu'à la fin de l'année 2024 Image : Stefan Matzke/empics/picture alliance

Uli Hoeness a reconnu que l'ancien portier de la Mannschaft n'était pas à la hauteur de son prédécesseur Karl-Heinz Rummenigge et concède avoir commis une erreur en le nommant à ce poste.

"La grande déception tient à ce que j'ai pensé qu'avec sa seule personnalité il pourrait remplir le rôle, mais à la place de cela il s'est entouré de conseillers externes, qui ont contribué à répandre une atmosphère catastrophique au sein du club", a jugé Uli Hoeness.

Un homme de confiance pour remplacer Kahn

Exit donc Oliver Kahn et place à Jan-Christian Dreesen, jusque-là vice-président du directoire en charge des finances. Le club fait, cette fois-ci, le choix de l'expérience et de la compétence et non du charisme, selon le président Herbert Hainer.

"Nous avons convenu d'un contrat de deux ans avec Jan Dreesen et je pense pouvoir dire que nous en étions tous les deux très satisfaits. Nous allons nous en sortir ensemble. Je suis absolument convaincu, nous aurons beaucoup de succès. Je connais bien Jan depuis dix ans. J'ai fait partie du comité d'audit avec lui, nous avons travaillé ensemble pendant longtemps."

Jan-Christian Dreesen qui pourra par ailleurs s'appuyer sur Karl-Heinz Rummenigge puisque ce dernier a réintégré ce mardi 30 mai le conseil de surveillance.

Une nouvelle direction sportive très attendue

Du côté de la direction sportive, Hasan Salihamidzic a aussi payé les frais de la deuxième partie de saison chaotique du Bayern Munich. Son successeur n'est pas encore connu mais les rumeurs vont bon train.

La presse allemande évoque notamment Max Eberl, actuel homme fort du RB Leipzig, connu pour avoir précédemment occupé le poste de directeur sportif au Borussia Mönchengladbach pendant une décennie avec succès.

Dans tous les cas, le successeur de Salihamidzic aura beaucoup de travail notamment avec Thomas Tuchel.

Uli Hoeness a tissé des liens étroits avec Thomas Tuchel ses dernières semaines Image : Christian Kolbert/dpa/picture alliance

L'entraîneur du Bayern Munich, arrivé en cours de saison à la place de Julian Nagelsmann, a été confirmé à son poste et ce malgré des résultats plutôt décevants notamment en Coupe d'Allemagne et en Ligue des champions.

Thomas Tuchel a déjà fait part de ses envies en terme de recrutement, surtout au poste d'attaquant.