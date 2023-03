Tuchel remplace Nagelsmann à la tête du Bayern Munich

Malgré sa place de deuxième de Bundesliga (à un petit point seulement du Borussia Dortmund) et sa présence en quarts de finale de la Coupe d'Allemagne ainsi que de Ligue des champions, le Bayern Munich a dit au revoir à Julian Nagelsmann. Pour Oliver Kahn, un des hommes forts du club, un changement était nécessaire pour pouvoir aller le plus loin possible cette saison :

"Je pense que nous avons l'un des meilleurs effectifs d'Europe mais nous n'avons pas su faire preuve de continuité dans nos performances. De plus, nous n'étions pas satisfaits des performances que l'équipe a souvent montrées lors de la seconde partie de saison", a estimé Kahn en conférence de presse.

Oliver Kahn est l'un des dirigeants du Bayern Munich qui a opté pour Thomas Tuchel. Image : Angelika Warmuth/dpa/picture alliance

Tuchel saisit l'opportunité

Exit Julian Nagelsmann, donc, bonjour Thomas Tuchel. A 49 ans, l'ancien entraîneur du PSG et de Chelsea retrouve donc la Bundesliga. Si Tuchel se dit quelque peu triste pour Nagelsmann, qu'il connaît bien pour l'avoir lancé dans la carrière d'entraîneur il y a une dizaine d'années, il sait que malheureusement, c'est la manière dont fonctionne le football aujourd'hui :

"Ce n'est jamais joli de savoir qu'un poste d'entraîneur est disponible uniquement parce qu'il a été libéré. Mais c'est la logique de ce milieu. Et ce n'est pas comme si je ne l'avais pas vécu moi-même auparavant", a déclaré celui qui a été entraîneur du Borussia Dortmund entre 2015 et 2017. "Je pense que tout le monde sait cela, et quand tu travailles dans un club comme le Bayern Munich, tu sais que cela peut arriver. J'ai de l'empathie pour Julian, car je sais ce qu'il peut ressentir. Dans le même temps, ce n'est pas de mon ressort, donc je saisis cette opportunité avec plaisir."

Vainqueur de la Ligue des champions en 2021, Thomas Tuchel avait été remercié un an plus tard par Chelsea. Image : Mike Hewitt/Getty Images

De grosses échéances d'entrée

Thomas Tuchel aura beaucoup à faire dès ses premiers jours de travail, puisque samedi prochain, le Bayern Munich recevra le Borussia Dortmund pour ce qui ressemble au match du titre, puis recevra Fribourg en quarts de finale de la Coupe d'Allemagne.