Coupe d'Allemagne : "Nous sommes très déçus" (Tuchel)

Une forte désillusion pour le Bayern Munich qui a pourtant bien entamé le match avec l'ouverture du score par Dayot Upamecano. Le défenseur bavarois a repris victorieusement de la tête le corner de Joshua Kimmich1-0,19e). Un but validé malgré les contestations de Fribourg après que Upamecano s'est appuyé sur le milieu de terrain de Fribourg Maximilian Eggestein lors de son action.

Mais les Fribourgeois ont égalisé huit minutes plus tard grâce au magnifique but de Nicolas Höfler, en pleine lucarne (1-1, 27e). Les champions d'Allemagne ont ensuite dominé la rencontre, ils ont cependant fini par concéder le deuxième but sur penalty de Lukas Höler (1-2, 90e+5). L'entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel, revient sur l'amertume des Munichois qui n'avaient plus encaissé de défaite à domicile depuis janvier 2022 :

"C'est très décevant, surtout quand on est en tête du championnat, et qu'on a dominé le match" s'est-il indigné. Mais le coach du Bayern estime que Fribourg a fait aussi bonne impression : "Nous avons eu du mal à nous créer des occasions franches même si nous étions très dominants. Nous avons eu quelques bonnes séquences, mais malheureusement, elles n'ont pas suffi."

Francfort se qualifie pour les demi-finales

Les Aigles se sont imposés face à l'Union Berlin (2-0). Les deux buts de Francfort ont été inscrits par l'attaquant Randal Kolo Muani sur deux offrandes de Mario Götze. Grâce à son doublé, l'attaquant français d'origine congolaise totalise 19 buts et 14 passes décisives en 37 matches cette saison avec l'Eintracht Francfort.

La deuxième tranche des quarts de finale aura lieu ce soir : Dortmund fera face à Leipzig tandis que Nuremberg jouera contre Stuttgart.