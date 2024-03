Boxe : Ngannou/Joshua, le choc des titans

Il y a quatre mois, Francis Ngannou avait fait vaciller Tyson Fury, champion du monde WBC depuis 2020. Malgré sa défaite sur décision partagée, le natif de Batié, dans l'ouest du Cameroun, avait gagné le respect du monde de la boxe alors qu'il ne s'était illustré qu'en MMA jusque là. Mais pour Ngannou, le meilleur est encore à venir :

"Je pense que je n'ai pas encore choqué la planète. Je me suis entraîné et j'ai appris beaucoup de choses, et je pense que le jour où je saisirai vraiment le truc... C'est là que le monde sera choqué", a assuré le Camerounais de 37 ans en conférence de presse.

Francis Ngannou avait vraiment fait belle impression face à Tyson Fury Image : Yazeed Aldhawaihi/AP/picture alliance

"Pour l'instant, je continue à travailler et à apprendre des choses sur ce sport que j'ai toujours aimé. Je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment en fait, donc actuellement, je ne fais qu'accumuler de l'expérience."

Un match très lucratif

Cette fois-ci, c'est Anthony Joshua qui a accepté le défi de Francis Ngannou et l'argent qui va avec. Selon Forbes, le Camerounais pourrait toucher jusqu'à 20 millions de dollars, tandis que le Britannique pourrait en gagner 50. Mais l'ancien champion du monde des poids lourds n'en a que faire pour le moment. Ce qui l'intéresse, c'est avant tout de dompter le "Predator".

"Je sais à qui j'ai affaire. Je fais attention aux détails, je m'entraîne, je regarde des vidéos sur mon adversaire, bref, je reste pro. Mais le soir même, ce sera différent. Il faudra que je sois sans pitié et que je donne le meilleur de moi-même. Ce qui va arriver est déjà écrit. Je vais juste suivre ma destinée", a promis le boxeur de 34 ans.

Il ne s'agit que du deuxième combat que de Francis Ngannou dans la discipline qu'il a toujours affectionnée. Peut-être une longue série à suivre pour le Camerounais. Image : Richard Pelham/Getty Images

Francis Ngannou face à Anthony Joshua, un combat qui aura lieu ce soir à Riyad, en Arabie saoudite, aux alentours de 23h en temps universel.