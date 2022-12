Affaire conclue dans la vente de Bolloré Africa Logistics

Confronté à des investissements de plus en plus coûteux et à la concurrence grandissante des opérateurs chinois, le groupe a fait le choix de céder sa branche logistique. Une opération qui lui rapporte plus de cinq milliards d'euros.

Si la décision était publique depuis plusieurs mois maintenant, la conclusion de l'accord avec MSC marque tout de même un tournant dans le secteur portuaire sur le continent africain.

Bolloré Africa Logistics possède en effet des infrastructures dans de nombreux pays africains, parmi lesquelles un réseau de seize concessions portuaires, des entrepôts et des hubs routiers et ferroviaires.

Sur le continent jusqu'à présent, le secteur portuaire était la chasse gardée de Bolloré Africa Logistics. Le groupe est resté pendant longtemps le leader du marché des concessions portuaires et remportait la plupart des appels d'offres en association avec le danois Maersk.

En dehors de Douala, où leur concession n'a pas été renouvelée en 2020, les deux groupes dominaient un marché où la concurrence, notamment chinoise, est toutefois devenue de plus en plus ardue.

En cédant sa branche logistique à MSC qui appartient à une famille italienne et revendique une flotte de 560 navires et plus de 100.000 employés, c'est à un autre géant que le groupe Bolloré cède la place. Un géant qui a de l'expérience dans la gestion de terminaux à Singapour, Long Beach en Californie ou encore à Rotterdam.

"La logistique c'est de l'anticipation" Yves Ekoué Amaïzo (Economiste)

Mais si Bolloré délaisse un secteur, il ne quitte pas pour autant l'Afrique. Le groupe actionnaire de Vivendi reste présent sur le continent dans de nombreux autres domaines comme la communication, le divertissement, les télécoms et l'édition.

Et puis il y a également l'agriculture. Le groupe Bolloré est l'actionnaire principal de la Socfin qui détient des plantations de palmiers à huile et d'hévéas. Des plantations qui se trouvent notamment au Cameroun, au Liberia et en Côte d'Ivoire.

C'est donc la fin de l'aventure du groupe Bolloré sur le plan logistique mais on n'a pas fini d'entendre parler du groupe sur le continent.

L'économiste Yves Ekoué Amaïzo revient sur ce rachat de Bolloré Africa Logistics par MSC.

Cliquez sur l'image ci-dessus pour écouter son analyse.