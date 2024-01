Le culte vaudou à l'honneur au Bénin

Au Bénin, c'est déjà l'effervescence autour de la célébration de la fête du vaudou à Ouidah, dans le sud du pays. Depuis une trentaine d'années, le Bénin qui est considéré comme le berceau du vaudou consacre la journée du 10 janvier de chaque année aux cultes traditionnels et endogènes. Mais cette année, les dirigeants béninois ont entrepris des réformes autour de cet événement.

Des manifestations sur plusieurs jours

Au lieu de la seule journée du 10 janvier, la célébration s'étale désormais plusieurs jours, dont deux officiels, les 9 et 10 janvier.Les autorités veulent ainsi mettre davantage en lumière la culture et la spiritualité vaudou à travers une programmation de manifestations cultuelles et culturelles inédites.

C'est une bonne chose, le vaudou n'avait pas été jusque-là bien appréhendé, du fait du discours colonial souvent péjoratif qui avait été porté sur cette culture, explique Kakpo Mahougnon, le président du Comité des rites vadou.

"Le vaudou n'était pas bien perçu" explique-t-il à la DW en précisant que "certains de nos propres compatriotes considèrent le vaudou comme une religion satanique, de la sorcellerie, une religion du méchant, parce que le discours colonial leur a dit cela. Aujourd'hui, il y a une redécouverte du vaudou comme étant cet espace sacré, de l'humanisme."

"Il y a une redécouverte du vaudou"

Révéler le Bénin

Il était nécessaire de donner plus de temps et d'impulser le tout avec un nouveau concept, les ''Vaudun days'', insiste le sociologue des religions Dodji Amouzouvi.

Selon lui, cela permet de révéler "le Bénin à lui-même et au monde entier". Il estime par ailleurs que "la structuration du ''Vaudou Days'' révèle les cultures du vaudou, les arts du vaudou, l'esthétique du vaudou, l'éthique du vaudou au Bénin et au monde entier."

Et le nouveau concept semble faire l'unanimité. "C'est une très belle idée et on a vu qu'il y a des carnavals et autres qui se passent déjà ici. Il n'y a pas que le Bénin qui soit représenté, il y a déjà la diaspora, je vais dire les descendants de nos ancêtres, de nos aïeux qui ont été déportés, les Haïtiens, les Brésiliens, les Cubains, etc... qui reviennent..." se réjouit Rachelle Agbossou, chorégraphe et actrice culturelle.

Plusieurs centaines de médias sont accrédités pour les manifestations à venir : des spectacles de danse, des parades en l'honneur des divinités ou encore des concerts en plein air en bord de mer.

Des milliers de touristes étrangers sont attendus cette semaine. La population de Ouidah devrait doubler.

Les autorités et acteurs culturels éspèrent créer avec tout cela une véritable industrie touristique autour du vaudou.