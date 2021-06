Bassin du lac Tchad : des millions de personnes ont faim

Les chiffres sont révoltants : environ 5,1 millions de personnes luttent contre la faim et 400.000 enfants souffrent de malnutrition sévère dans le bassin du lac Tchad. Selon un rapport du Bureau des affaires humanitaires de l'Onu (Ocha), ce chiffre de plus de cinq millions de personnes représente "la pire augmentation pour la première fois depuis quatre ans".

Un constat que confirme aussi Soukassia Prosper, journaliste de la radio nationale dans le bassin du lac Tchad : "La situation sur le terrain est alarmante", raconte-t-il. Et ce même si des actions ont été déjà mises en place par les partenaires tel que Ocha et l'Unicef pour venir en aide aux familles.

"Il y a eu du recrutement de personnel soignant, la construction et la réhabilitation de centres de santé", détaille le journaliste. "Il y a également la distribution de produits alimentaires. Quand bien même les partenaires sont à pied d'œuvre pour remédier à cette situation, beaucoup reste encore à faire."

Attaques djihadistes et sécheresse

Cette famine s'expliquerait par les nombreuses attaques perpétrées par des groupes jihadistes ces derniers-temps.

Lire aussi → Que cache l'appel à l'union de Christian Kaboré contre les djihadistes

La région est aussi fortement touchée par la sécheresse

"La zone du lac Tchad est une zone où la population se déplace de temps en temps à la suite des exactions des hommes armés", explique Alex Josué, assistant manager pour la santé et la nutrition dans la région du lac Tchad pour l'ONG Concern Worldwide. "Il y a aussi la sécheresse parce que le lac Tchad est en train de se tarir, et le déplacement de la population est aussi dû au manque de sol et de culture". Alex Josué parle aussi de problèmes d'accès à l'eau.

Plusieurs milliards nécessaires

Selon Ocha, deux milliards et demi de dollars doivent être mobilisés pour répondre de manière adéquate aux besoins humanitaires les plus aigus dans la région. Malheureusement, seuls 13% des fonds ont été reçus à ce jour.

Enfin, dans tout le bassin du lac Tchad, 10,2 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, principalement dans le nord du Cameroun, dans la région du lac Tchad et dans la région de Diffa au Niger, ainsi que dans trois Etats du Nigeria : Adamawa, Borno et Yobe.