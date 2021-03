Bangui : l’ambassadeur de Russie menace François Bozizé

Les jours du leader de la CPC François Bozizé sont-ils désormais comptés?

A en croire l’ambassadeur russe à Bangui, Vladimir Titorenko, François Bozizé n’a que deux choix : "Il a déjà perdu son poste de chef de la CPC, il est juste coordonnateur. Il y a une seule solution à ce problème : soit Mr Bozizé et les autres leaders des groupes armés qui sont sur la liste de sanction du Conseil de Sécurité laissent la lutte armée contre le gouvernement ou soit ils continuent leur lutte je ne peux pas exclure que pendant les opérations militaires, qu’ils soient neutralisés par les forces armées de votre pays", a déclaré devant la presse le diplomate russe en poste à Bangui.

Le président Touadéra entouré des forces internationales lors de la campagne présidentielle de 2020

Une immixtion dans les affaires internes du pays dénonce Serge Simon Bozanga, porte-parole politique de la CPC.

"Monsieur Vladimir Titorenko sort complètement de son devoir de réserve en sa qualité de diplomate en s'immisçant de façon grossière et insolente dans les affaires intérieures de la République centrafricaine. Son intervention démontre à souhait.... de pouvoir donner un coup de pouce à Mr Touadéra et à son gouvernement à régler la crise sécuritaire centrafricaine non pas par la voie diplomatique, mais par celle des armes", s'insurge le porte-parole de la CPC.

La Russie et Touadéra

L'ambassadeur Titorenko n'est pas à sa première sortie et des responsables de la société civile ne sont pas d'accord avec le dipolamte russe. C'est le cas de Joseph Bindoumi est président de la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme :

Écouter l'audio 02:06 Le point avec Jean-Fernand Koena à Bangui

"Il n'a pas le droit de sortir du cadre de la diplomatie pour se mêler de la question qui concerne la cohésion de la vie en République Centrafricaine. Donc si j'avais été ministre des Affaires étrangères de la République Centrafricaine, j'allais demander au chef de l'Etat très respectueusement de contacter son collègue de la Russie de nous envoyer quelqu'un de plus poser, de plus diplomate pour nous orienter dans des actions que nous avons à mener par rapport à la sortie de crise en République Centrafricaine."

La présence de la Russe en Centrafrique a fait bouger les lignes diplomatiques en faveur des autorités de Bangui et beaucoup de Centrafricains s'interrogent sur le rôle réel que joue la Russie en RCA.