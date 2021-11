Ballon d'Or : Lewandowski peut-il détrôner Messi ?

Robert Lewandowski sera-t-il le premier joueur de Bundesliga à remporter le Ballon d'Or depuis Matthias Sammer en 1996 ? Le Polonais, qui a connu une année faste au niveau statistique, en battant notamment le record de buts sur une saison en Bundesliga, est clairement parmi les favoris, mais son parcours difficile avec la Pologne lors de l'Euro en juin dernier pourrait lui jouer des tours.

Lionel Messi vise un septième trophée

Lionel Messi lors de sa victoire en finale de Copa America

Lionel Messi, tenant du titre (la cérémonie 2020 ayant été annulée), est son principal rival. Vainqueur à six reprises du trophée, l'Argentin pourrait être récompensé de sa victoire en Copa America avec l'Argentine, la première de sa carrière. Il est en tout cas le favori des bookmakers.

Le milieu de terrain Jorginho, vainqueur de la LDC avec Chelsea et de l'Euro avec l'Italie, fait lui aussi partie des joueurs en vue, tout comme les attaquants Karim Benzema et Mohamed Salah, incontournables cette année avec leurs clubs respectifs du Real Madrid et de Liverpool.

Mendy, élu meilleur gardien ?

Edouard Mendy sous les couleurs de Chelsea

Autres récompenses remises ce soir : le Ballon d'Or féminin dont Megan Rapinoe est tenante du titre, mais aussi le trophée Yachine qui récompense le meilleur gardien de but. Dans cette catégorie, le Sénégalais de Chelsea Edouard Mendy fait partie des favoris.

Enfin, le trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune de l'année, a de bonnes chances de tomber dans l'escarcelle d'un joueur de Bundesliga puisqu'ils sont quatre sur dix nommés à évoluer dans le championnat allemand : Jude Bellingham, Jamal Musiala, Giovanni Reyna et Florian Wirtz.