Ballon d'Or : Et de six pour Messi !

Lionel Messi, qui termine devant le défenseur néerlandais Virgil van Dijk et l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo, a remporté le Ballon d'Or pour la sixième fois de sa carrière. Il s'agit d'un record absolu. Dans son discours de remerciements, Lionel Messi a rappelé que les titres individuels étaient quand même moins importants que les récompenses collectives :

"Chaque année, j'essaye de relever des défis, de continuer à travailler, à m'améliorer. Les trophées individuels sont une belle reconnaissance, et leur signification est importante, mais cela reste secondaire. Le plus important, c'est d'accomplir des choses ensemble, avec les autres joueurs."

Lionel Messi a reçu son trophée de la part de Luka Modric, vainqueur l'an passé.

Trois Africains dans le top 10

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool et finaliste de la CAN, Sadio Mané se classe quatrième, juste devant son coéquipier chez les Reds, l'Egyptien Mohamed Salah. Quant à Riyad Mahrez, champion d'Angleterre avec Manchester City et champion d'Afrique avec l'Algérie, il se classe dixième.

Rapinoe sacrée

Le Ballon d'Or n'était pas la seule récompense qui était remise hier soir, à Paris. Non, il y avait également le Ballon d'Or féminin. Là non plus, pas de surprise : c'est Megan Rapinoe qui a remporté le trophée. La joueuse américaine a été l'un des fers de lance de sa sélection qui a soulevé la Coupe du monde de football féminin l'été dernier en France. Megan Rapinoe n'était pas à Paris hier soir, en raison d' "obligations personnelles", mais a tout de même envoyé un message vidéo :

"C'était une année incroyable, et le football féminin a de la chance d'avoir toutes ces joueuses formidables tous les ans. Cela me motive tous les jours à être la meilleure joueuse possible."

De Ligt et Alisson récompensés

Par ailleurs, le trophée Kopa (qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans) a été remis à Matthijs de Ligt. Le défenseur de l'Ajax puis de la Juventus devance Jadon Sancho et Joao Félix. Enfin, c'est Alisson qui est le lauréat du prix Yachine, qui récompense le meilleur gardien de l'année. Le portier brésilien de Liverpool devance l'Allemand Marc-André ter Stegen (FC Barcelone) et Ederson (Manchester City).