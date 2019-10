Ballon d'Or 2019 : cinq joueurs africains nominés

Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Riyad Mahrez : voici les cinq joueurs issus du continent africain en lice pour remporter le prestigieux trophée individuel. La concurrence sera rude, puisque parmi les prétendants, il y a aussi des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Virgil van Dijk. A noter que Luka Modric, lauréat l'année passée, n'a pas été retenu cette fois-ci, ce qui constitue une première.

Première nomination pour Kalidou Koulibaly.

Un prix pour les gardiens

Cette 64ème édition du Ballon d'Or comportera une nouveauté : le Prix Yachine. Un prix en hommage à l'ancien gardien de l'ex-URSS et qui récompensera le meilleur portier de l'année. Ils sont dix à être en course. Parmi eux, André Onana, le portier camerounais de l'Ajax Amsterdam. Face à lui, il y aura de véritables monstres, comme Alisson Becker (de Liverpool), Ederson (de Manchester City), Jan Oblak (de l'Atletico Madrid) ou encore Marc-André ter Stegen (Barcelone) et Manuel Neuer (Bayern Munich).

À noter qu'une autre récompense sera attribuée : le trophée Kopa, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans sur l'année. Parmi les lauréats, il y a Kai Havertz, Jadon Sancho, Joao Felix, Moise Kean ou encore le Nigérian Samuel Chukwueze.

Vingt joueuses nominées pour le Ballon d'Or féminin

Vainqueurs de la Coupe du monde en juillet dernier, les Etats-Unis affichent le plus gros contingent, avec pas moins de quatre joueuses, à savoir Megan Rapinoe, Alex Morgan, Tobin Heath et Rose Lavelle. Trois Françaises sont au rendez-vous : Sarah Bouhaddi, Amandine Henry et Wendie Renard. À noter également la présence de Dzsenifer Marozsan ou encore d'Ada Hegerberg, qui avait remporté le trophée l'année dernière. La cérémonie du Ballon d'Or devrait avoir lieu en fin d'année civile.

Megan Rapinoe fait partie des favorites pour remporter le Ballon d'or féminin.

Les joueurs chiliens solidaires de leurs compatriotes

Et puis sinon, sachez qu'en marge de la contestation au Chili, les principaux joueurs de la Roja ont envoyé des messages de soutien sur les réseaux sociaux. "Je prie pour que mon Chili bien-aimé aille mieux", a écrit dans la nuit de dimanche à lundi sur Twitter la star chilienne Arturo Vidal, qui évolue au FC Barcelone. "Les politiques s'il vous plaît, écoutez le peuple pour une fois !!! Nous voulons des solutions maintenant !!! J'embrasse fort tous les Chiliens, nous sommes ensemble et nous allons de l'avant comme toujours".

De son côté, Gary Medel, le défenseur de Bologne, a demandé aux autorités d' "écouter le peuple et d'arrêter de jouer avec lui", tout en relayant une photo d'une liste de revendications des manifestants, pour une amélioration du système de santé, d'éducation, ou encore de retraite. La fronde sociale, qui a débuté vendredi dernier, a déjà fait douze morts.