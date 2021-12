Reckya Madougou à la barre

Un nombre assez important de sympathisants ont apporté leur soutien à l’ancienne ministre dont la candidature à la présidentielle d’avril 2021 avait été rejetée. L'un de ses avocats s’est par contre retiré.

L’audience au tribunal a démarré à neuf heures, avec six accusés dans le dossier de financement du terrorisme. Parmi eux :Reckya Madougou.

Du soutien et de l'incompréhension

Dès le matin, des groupes de personnes, parents comme sympathisants, se sont rassemblés aux alentours de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour lui exprimer leur soutien.

" Je suis là pour la soutenir. Je suis ici avec mes frères et ses sympathisants. Nous espérons vraiment de tout cœur qu’elle soit libérée et qu’elle puisse rejoindre sa famille" explique l'un des soutiens de Reckya Madougou.

Maître Antoine Vey du barreau de Paris et partie prenante de la défense, estimant qu'il y a absence de procédure équitable, a décidé de se retirer du collège d'avocats assumant la défense.

"Le processus n’a rien de judiciaire. Reckya Madougou est une femme forte, libre. Elle sait exactement où elle va. Et être assis à côté d’elle comme un pot de fleur me paraissait inutile. Quand on veut au fait écrire une histoire avant même de l’avoir entendue, on s’en fiche pas mal des règles de droit.

En l’occurrence, il est assez naturel qu’une personne qui est accusée de faits graves et qui encourt une peine de réclusion criminelle importante, puisse faire entendre par la juridiction les témoins qu’elle estime opportuns. J’espère que malheureusement Reckya Madougou ne sera pas sacrifiée sur l’hôtel de cette répression" explique t-il.

Reckya Madougou sera écoutée en dernière position parmi les six accusés.