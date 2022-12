Au Bénin, des législatives plus ouvertes et inclusives

La campagne électorale pour les législatives se poursuit. Elle a débuté le vendredi 23 décembre. Le 08 janvier 2023, les Béninois iront aux urnes pour élire les députés de la 9ème législature. Cette élection connaîtra la participation des partis de la mouvance présidentielle mais également de l'opposition contrairement à 2019. Cette année-là, les législatives avaient connu la participation du Bloc Républicain et de l’ex-Union Progressiste, deux partis de la mouvance présidentielle. L'opposition n'avait pas pu se présenter. Le scrutin s’était alors déroulé dans la violence.

Cliquez ici pour écouter l'interview de Maryse Glèlè Ahanhanzo

Sept partis politiques sur les huit inscrits au départ ont vu leur dossier validé par la Céna, l'institution en charge de l'organisation des élections. Le parti d’opposition Les Démocrates de l’ex-président Thomas Boni Yayi va y prendre part pour la première fois.

Les législatives de janvier sont donc plus ouvertes et inclusives comme l’explique Maryse Glèlè Ahanhanzo, elle est la Coordonnatrice de la plateforme des organisations de la société civile et de Wanep-Bénin.

Cliquez sur la photo ci-dessus pour écouter ses explications.