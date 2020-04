Au Niger, le mois de ramadan adapté au confinement

La communauté musulmane du Niger s'apprête à observer le jeûne du ramadan dans un contexte particulier, sur fonds de mesures édictées pour enradiquer la propagation du Covid-19.

Des mesures qui vont à l'encontre de certaines pratiques et traditions religieuses telles que les prières de rue ou la rupture collective du jeûne. Mais pour l'imam nigérien Haladou Yahaya, "le confinement n'est pas incompatible avec l'islam" et les musulmans doivent s'adapter au contexte et respecter les directives des autorités.

Afin de rassurer les fidèles, Haladou Yahaya rappelle que même le prophète "a été confiné".

On peut "rester chez soi, faire la lecture, conseiller les enfants avec le minimum qu'on a et faire les prières", recommande l'imam.

"Tant que le dirigeant n'a pas apporté un démenti à la réligion, notre appel, c'est d'obéir", suggère enfin le leader religieux.

Pour écouter l'interview, cliquez sur l'image ci-dessus.