Au Mali, les soutiens d'IBK se mobilisent à leur tour

Depuis le grand rassemblement du M5 (Mouvement du 5 juin) qui a réuni le 19 juin sur la place de l’Indépendance à Bamako des dizaines de milliers de personnes pour appeler à la démission du président d'Ibrahim Boubacar Keïta, les tractations se poursuivent pour trouver une issue heureuse à la crise.

Après l’échec de la médiation des émissaires de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), ce sont le Conseil national de la société civile ou encore les partis politiques de la majorité présidentielle qui ont formulé des propositions aux leaders du Mouvement du 5 juin.

Les partisans de l’imam Mahmoud Dicko se disent ouverts au dialogue mais restent catégoriques sur leur revendication principale. Cheick Oumar Sissoko, cinéaste, ancien ministre de la Culture et membre du M5 :

"Nous voulons dire à notre peuple que nous maintenons le cap, que nous n’avons pas changé d’un iota. Nous maintenons le cap de l’exigence de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Nous sommes ici aujourd’hui pour vous féliciter et pour vous dire : restez mobilisés. Nous allons, voir ensemble les propositions à vous faire pour l’étape à venir."

Les soutiens du régime qui ont créé de leur côté la Convergence des forces républicaines (CFR) ont organisé ce jeudi (25.06.20) une assemblée générale au Palais des sports de Bamako devant des milliers de personnes pour réaffirmer leur soutien aux institutions de la République.

Demba Coulibaly est membre de la Convergence des forces républicaines :

"Nous voulons montrer qu’il y a des gens qui font confiance à ces institutions qui sont remises en cause aujourd’hui et qui sont prêts à les défendre. La remise en cause de ces institutions peut plonger le Mali dans un gouffre dont seul dieu connait la profondeur. Nous allons au dialogue pour que le Mali puisse aplanir toutes ces difficultés afin que notre pays sorte de cette crise avec la tête haute."

La Convergence des forces républicaines prévoit ce samedi (27.06.20) un meeting de soutien aux institutions de la République. Deux millions de personnes sont attendues à ce rassemblement prévu à la place de l’Indépendance, selon les organisateurs.