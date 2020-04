Au Mali, les mosquées restent ouvertes malgré le coronavirus

Journal 17h TU (21.04.2020)

Les législatives au Mali. Selon les premières estimations, le parti au pouvoir subirait une lourde défaite à Bamako. Au Burundi, le 1er tour de la présidentielle est prévu le 20 mai. Mais les Burundais de la diaspora ne pourront pas voter en raison de la pandémie de Coronavirus. Et puis l’accord entre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz pour former un gouvernement d'union en Israel.