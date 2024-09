Au Cameroun, comment se nourrir sans cantines scolaires ?

A peine la sonnerie a-t-elle retenti dans cet établissement que les élèves ont envahi le coin réservé aux vendeurs de nourriture.

C'est la bousculade devant les étals de pain, beignets, haricots, œufs, cacahuètes, exposés à l'air libre et sans protection, exposés à la poussière et aux mouches.

"Je prends du pain avec de la viande hachée et parfois des œufs. Il y a des jours où c'est bon et d'autres non. Les haricots sont parfois acides", dit Sabine.

Farelle aussi estime que, "quand je prends les œufs, il y en a qui ne sont pas cuits, certains mal assaisonnés, d'autres ont même du sable.”

Sabine et Farelle, élèves en classe de terminale, après s'être procurées leur déjeuner, doivent encore se débrouiller pour trouver de l'eau.

Sabine raconte aussi la difficulté de trouver des toilettes propres.

“On n'a pas d'eau depuis l'an dernier. Du coup, il faut venir avec sa bouteille d'eau. Pour les toilettes, alors c'est catastrophique. On utilise une seule toilette pour toutes les filles de l'école, pareil pour les garçons.”

Le manque de cantines scolaires à Yaoundé (audio) To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Une situation dangereuse

Cette situation n'est pas l'apanage de cette école, mais de la majorité des établissements scolaires au Cameroun.

Les parents préfèrent laisser le choix aux enfants de trouver eux même leur repas.

Adèle Ongbekemen, nutritionniste, met néanmoins en garde sur les dangers liés au manque d’eau et à la consommation d’une nourriture pas suffisamment équilibrée.

“Le fait que les enfants n'ont pas d'eau potable, ils se déshydratent et ça les affaiblit. Il faudrait remédier à ce problème d'eau. Aussi, la qualité des aliments qu'on propose aux enfants dans ces établissements n'est pas variée. Les enfants mangent les mêmes choses chaque jour."

A Béoumi, des cantines scolaires réduisent le taux de déperdition scolaire To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Plusieurs études montrent en effet un lien entre une bonne alimentation et les performances scolaires. Des environnements propres et bien entretenus favorisent aussi un meilleur engagement des élèves.

La nutritionniste conseille d'ailleurs aux parents de préparer le déjeuner de leurs enfants.

“Ce n'est pas compliqué ! Pour une gamelle, on peut mettre une banane, une orange, une mandarine ou une tranche d'ananas. Nous avons en ce moment de la patate douce. On peut faire les frites de patates accompagnées même d'un morceau de poisson. On peut également faire un sauté de pâte qu'on met dans sa gamelle. Là, on aura pris le temps de bien faire son repas.”

Les conditions sanitaires jouent un rôle crucial dans la concentration et la performance scolaire des enfants. Il est donc important pour les parents, les autorités éducatives et les décideurs politiques d'investir dans des environnements scolaires préservés pour favoriser le succès des élèves.