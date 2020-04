Armement : l'Afrique a moins dépensé en 2019 selon le Sipri

Jamais les dépenses militaires n'ont atteint ce niveau depuis la fin de la Guerre froide en 1989.

Selon l'institut international de recherche sur la paix, Sipri, basé à Stockholm, les Etats ont dépensé en 2019 la somme de 1.917 milliards de dollars dans l'armement.

Cela représente plus de 2% du produit intérieur brut mondial. Mais le détail par région indique que l'Afrique dépense largement moins que les autres continents.

D'après le classement par région effectué par le Sipri dans ce nouveau rapport, le fardeau militaire représente 1,6% du produit intérieur brut de l'Afrique et le continent arrive ainsi loin derrière des régions ou territoires comme le Moyen orient, l'Europe et l'Asie-Océanie.

Les Etats-Unis et la Chine en tête des dépenses militaires dans le monde

Le Nigeria et l'Afrique du Sud en tête en Afrique

Le Nigeria et l'Afrique du Sud, les deux premières puissances économiques du continent, se dégagent du lot. Le rapport du Sipri constate que le Nigeria a consacré 1,9 milliard de dollars à son armée en 2019. En dépit de ses difficultés économiques, l'Afrique du Sud a dépensé 3,5 milliards de dollars.

Malgré tout, l'augmentation des dépenses militaires en Afrique reste insignifiante par rapport aux pays en tête du classement.

Lucie Béraud-Sudreau la directrice du programme "Armement et dépenses militaires" au Sipri pense que "cette faible augmentation s'explique notamment par le fait que les États de la région sont plus pauvres et choisissent d'allouer des ressources à d'autres priorités en matière de politiques publiques, ce malgré la persistence de conflits sur le continent".

Le Tchad fait partie des Etats qui dépensent le plus dans l'armement en Afrique (Archives - 13.05.2013)

Les dépenses vont augmenter

L'insécurité dans la région du Sahel amène les gouvernements à investir dans l'armement pour sécuriser les efforts de développement. Une tendance qui se généralise.

Les dépenses militaires du Sénégal ont par exemple approché les 2% du PIB selon le Général Babacar Gaye, consultant international et ex-chef d'état-major des armées du Sénégal. Selon lui, "il est clair que les retards qui ont été enregistrés dans le domaine de la défense font qu'il faudra malheureusement poursuivre dans la hausse des dépenses de défense pour créer une suffisance en matière de sécurité et de défense sans laquelle les investissements dans les autres domaines ne sont pas garantis".

Les États-Unis et la Chine rivalisent en tête de classement des dépenses militaires.

La Chine a ouvertement déclaré qu'elle voulait essentiellement concurrencer les États-Unis en tant que superpuissance militaire, indique Nan Tian un autre expert du Sipri. Les deux pays sont suivis de l'Inde, la Russie, l'Arabie Saoudite et de la France.

En Allemagne, les dépenses en armement ont augmenté de 10% pour atteindre 49 milliards d'euros en 2019 - la plus forte hausse de toute l'Europe.