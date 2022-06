Annulation du vol britannique de migrants vers le Rwanda

Jusqu'à sept personnes devaient être renvoyées au Rwanda, puis une seule, mais le vol a donc été annulé suite à l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme, basée à Strasbourg.

La CEDH a motivé sa décision par les préoccupations soulevées par le HCR, l'agence des Nations unies pour les réfugiés. Le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, avait en effet rappelé lundi que le Royaume-Uni était bien signataire de la Convention internationale sur les réfugiés.

Lire aussi : De Londres à Kigali, un nouveau système migratoire

Et selon le responsable onusien, le fait d'essayer d'"exporter" les responsabilités qui en découlent "va à l'encontre de toute notion de responsabilité et de partage international des responsabilités". C'est aussi l'analyse de Nando Sigona. Ce professeur spécialiste de la migration internationale et des déplacements forcés dirige l'Institut de recherche sur la super diversité de l'Université de Birmingham.

"L'un des problèmes auxquels le gouvernement britannique est confronté aujourd'hui est que les autorités ont constaté que la grande majorité des personnes qui sont arrivées sur leur territoire par bateau étaient en fait de véritables réfugiés.'' a-t-il dit.

Et de poursuivre : ''Et donc, ce à quoi on assiste maintenant, c'est que le Royaume uni a décidé d'abandonner progressivement le système d'accueil des réfugiés. Parce que si nous l'appliquions, nous ne serions plus en mesure de renvoyer les gens dans leur pays d'origine, parce que ce serait une violation de la réglementation internationale."

Plus de 10.000 migrants ont traversé illégalement les côtes britanniques cette année

Inquiétudes des ONG

Plusieurs ONG s'étaient émues du transfert de réfugiés vers le Rwanda, un pays où de nombreuses violations des droits humains sont régulièrement dénoncées comme l'a rappelé hier Christian Rumu, depuis Nairobi. Responsable de campagne à Amnesty International pour la région des Grands Lacs, Christian Rumu qualifie même la politique des autorités britanniques de "raciste".

Lire aussi : Londres : les premiers migrants expulsés attendus au Rwanda

"Nous sommes bien sûr préoccupés par ce à quoi ces demandeurs d'asile pourraient être confrontés au Rwanda, où nous avons documenté de graves violations des droits de l'homme. Le Rwanda est connu pour un certain nombre de violations des droits de l'homme, notamment des atteintes à la liberté d'expression, à la liberté de réunion pacifique, des disparitions, des attaques contre des organisations d'opposition, des organisations de défense des droits de l'homme. Il est donc vraiment difficile de voir comment ces demandeurs d'asile - une fois qu'ils seront au Rwanda - pourront survivre dans un espace civique si restrictif."

Londres financera dans un premier temps le dispositif à hauteur de 140 millions d'euros

Revers pour Boris Johnson

C'est un revers humiliant pour le gouvernement britannique de Boris Johnson: malgré sa détermination à expulser des migrants vers le Rwanda pour dissuader les arrivées illégales au Royaume-Uni.

Ce projet critiqué par l'ONU est très populaire au sein de l'électorat conservateur, alors que Boris Johnson tente de restaurer son autorité après avoir échappé à un vote de défiance de son parti.

Ce volte-face a "déçu" la ministre de l'Intérieur Priti Patel qui s'en est pris à la CEDH.

"J'ai toujours dit que cette politique ne serait pas facile à appliquer et je suis déçue que les contestations judiciaires et les réclamations de dernière minute aient empêché le vol d'aujourd'hui de décoller", a-t-elle déclaré mardi soir.

La ministre a jugé "très surprenant que la Cour européenne des droits de l'homme soit intervenue malgré des succès antérieurs répétés devant nos tribunaux nationaux".

Le Rwanda se dit "pas découragé"

Le gouvernement rwandais a affirmé mercredi qu'il n'était "pas découragé" par l'annulation d'un vol censé expulser des migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda la veille en raison de recours judiciaires, et qu'il restait "engagé" dans ce partenariat.

"Nous ne sommes pas découragés par ces développements. Le Rwanda reste pleinement engagé à oeuvrer pour que ce partenariat fonctionne", a déclaré à l'AFP la porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo.