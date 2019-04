Angleterre : Eden Hazard, roi de Chelsea

Hier soir, lors du match en retard comptant pour la 33ème journée de Premier League, Chelsea s'est imposé 2-0 face à West Ham. Le héros du match n'est autre qu'Eden Hazard, auteur d'un doublé (24ème, 90ème). Grâce à ce succès, les Blues remontent à la troisième place et comptent désormais 66 points, soit deux longueurs d'avance sur Tottenham, trois sur Arsenal et cinq sur Manchester United.

Hazard en Espagne?

Etait-ce là l'une des dernières grosses performances du Belge sous le maillot du club londonien? Après la rencontre, son entraîneur Maurizio Sarri n'a pas caché les velléités de départ de son milieu offensif. Cet été, il devrait y avoir du mouvement du côté de la famille Hazard, puisqu'Eden devrait bientôt s'engager en faveur du Real Madrid, selon les médias espagnols, tandis que Thorgan, son petit frère qui évolue au Borussia Mönchengladbach, devrait prendre la direction du Borussia Dortmund contre 40 millions d'euros. C'est du moins ce qui se dit dans la presse allemande.

La colère du Horoya

En Afrique, les arbitres sont dans l'oeil du cyclone après les quarts de finale aller de la Ligue des Champions qui se sont disputés le weekend dernier. Suite au match nul face au Wydad Casablanca à Conakry, le Horoya AC a envoyé un courrier à la Confédération Africaine de Football pour se plaindre de "l'arbitrage partial et scandaleux" du Gabonais Eric Arnaud Otogo Castane, estimant que celui-ci et ses adjoints ont oublié trois pénaltys en faveur du Horoya. Le plus flagrant étant celui à la 65ème minute, que le directeur de jeu gabonais allait donner, avant d'être interpellé par son adjoint tchadien, qui lui a demandé d'annuler la sentence, "sans raison valable". Pour rappel, la rencontre s'était terminée sur le score de 0-0.

Un changement d'arbitre qui ne plaît pas au Simba

En Tanzanie, on se plaint non pas de l'arbitre de la rencontre de ce weekend, mais de celui de la partie à venir. A Dar es Salaam, le Simba FC et le Tout Puissant Mazembe se sont également séparés sur le score nul et vierge de 0-0. Dans un premier temps, l'arbitre désigné pour la seconde manche était l'Ethiopien Bamlak Tessema Weyesa. Sauf que celui-ci a été remplacé par le Zambien Janny Sikazwe. La CAF a invoqué des "raisons techniques", sauf que les responsables du club tanzanien ne sont pas satisfaits de ces explications, estimant que le pays d'origine de l'arbitre est trop proche de Lubumbashi.

L'autre raison, officieuse celle-ci, est que Janny Sikazwe avait été suspendu il y a quelques mois par la CAF. L'arbitre de la finale de la CAN 2017 au Gabon entre le Cameroun et l'Egypte s'était retrouvé l'an passé au centre d'une controverse lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le Primeiro de Agosto et l'Espérance de Tunis. Les Angolais avaient estimé que le Zambien avait pris beaucoup de décisions en faveur du club tunisien, et avaient finalement obtenu sa suspension. Une sentence qui avait duré deux mois. Autant dire que la rencontre entre le Simba et le Tout Puissant Mazembe va sentir le soufre, tout comme celle entre le Horoya et le Wydad Casablanca...