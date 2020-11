Angela Merkel appelle à réduire les contacts "au minimum"

Après une réunion de plus de 5h avec les ministres-présidents des 16 Länder allemands, Angela Merkel a une nouvelle fois appellé ses concitoyens à la responsabilité lu lundi soir (16.11.2020), leur demandant de réduire encore les contacts sociaux.

"Tout contact qui ne se fait pas est bon pour la luttre contre la pandémie" a déclaré Angela Merkel devant la presse. La chancelière et les ministres-présidents des Länder faisaient le point, 15 jours après la mise en place des nouvelles restrictions.

Pas d'accord sur de nouvelles mesures

Angela Merkel voulait, selon la presse allemande, renforcer davantage les mesures de restrictions. Mais l'avis n'était pas partagé par tous, et des ministres-présidents avaient déjà exprimé leur opposition à tout durcissement. Aucune nouvelle mesure de durcissement ou d'assouplissement des règles en place n'a dont été annoncée ce lundi.

Hôtels, restaurants, café et lieux de loisirs clos sont fermés depuis début novembre. Il est interdit de se retrouver à plus de dix personnes, avec un maximum de deux foyers. En revanche, les écoles et magasins sont ouverts.

Masques FFP2 pour les personnes âgées

La chancelière a tout de même annoncé la mise à disposition de masques FFP2, à partir du mois de décembre, pour les personnes considérées comme étant vulnérables.

Quinze masques de ce type, plus performants que les masques simples, devraient être mis à disposition, contre une "petite" contribution financière, pour les personnes de plus de 65 ans et certaines personnes jugées à risque.

Une nouvelle réunion avec les 16 ministres-présidents est prévue le 25 novembre pour définir un plan jusqu'à début janvier et situer les Allemands, notamment pour les fêtes de fin d'année.