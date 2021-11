International

Angela Merkel : 16 ans en images

Angela Merkel est chancelière depuis 2005. 16 ans plus tard, elle est plus appréciée que jamais. Retour sur ses années au pouvoir et la transformation d'un pays.

De l’ombre de Helmut Kohl à la lumière L’ancien chancelier Helmut Kohl la surnommait "das Mädchen" (la jeune fille). Mais en 2001, lorsque Angela Merkel est à la tête du parti CDU tombé dans l’opposition, elle est depuis longtemps sorti de l’ombre de son mentor, en attendant son heure de gloire en 2005.

Victoire sur le fil Élections législatives de 2005 : la CDU/CSU remporte le scrutin de peu face au SPD de Gerhard Schröder. Le parti CDU s’est présenté avec Angela Merkel comme candidate à la chancellerie. Angela Merkel l’emporte avec le plus mauvais résultat de son parti aux élections du Bundestag depuis 1949.

La nouvelle chancelière Angela Merkel se retrouve à la tête d’un gouvernement de grande coalition formée avec les sociaux-démocrates du SPD. Le 22 novembre 2005, elle devient la première femme chancelière de l’Allemagne. Elle devient aussi la plus jeune chancelière et la première Allemande de l’ex-RDA à accéder à ce poste.

Une hôte de qualité Angela Merkel prend rapidement ses marques et gagne en notoriété. Lors du sommet du G8 elle accueille les dirigeants des pays les plus industrialisés à Heiligendamm. Dans une ambiance bon enfant, elle plaisante avec le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain George Bush. A cette époque, les relations géopolitiques étaient bien moins tendues.

Haute en couleurs Si ses pantalons restent généralement sobres et dans des tonalités foncées, les nombreuses vestes de différentes couleurs deviennent la marque de fabrique d’Angela Merkel. Certains disent que l’on peut déterminer l’humeur de la chancelière ou le message qu’elle souhaite faire passer à la couleur de sa veste.

Une femme dans un monde d’hommes Politique européenne, automne 2008 : Angela Merkel n’a que peu d’affection pour les deux machos de la scène européenne, à savoir le Français Nicolas Sarkozy et le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi. C’est pourtant elle qui va rapidement se poser en numéro un en Europe lors de la crise financière.

La carotte et le bâton Les dettes de nombreux Etats européens explosent, l’euro est en danger. En contrepartie de plans de sauvetage, Angela Merkel exige des mesures d'austérité dans les pays touchés. En Grèce, face au désarroi de la population, les journaux vont jusqu’à faire un parallèle avec l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pas de grands discours Ses qualités d’oratrices sont limitées. Elle n’est guère faite pour les bains de foule. Son ton est souvent cassant et elle justifie rarement ses politiques. Mais l’attitude sobre et l’approche pragmatique d’Angela Merkel semblent plaire à une majorité d’Allemands.

Mutti "Mutti", la "maman" de la nation, deviendra le surnom d’Angela Merkel. Un surnom chargé d’un double sens. Elle est celle qui s’occupe de tout et avec Mutti tout ira bien. Mais sous son autorité, les citoyens qu’elle gouverne restent à tout jamais des enfants.

"Wir schaffen das" Le fameux "Wir schaffen das" ("Nous y arriverons") est certainement la phrase d’Angela Mekel qui aura le plus divisé la société allemande. Sa décision de ne pas fermer les frontières de l’Allemagne lors de la crise des réfugiés de 2015-2016 va en faire une héroïne pour les uns, une traître pour les autres. Cette division face à sa politique migratoire est aujourd’hui encore un sujet d’actualité.

"Personnalité de l’année" en 2015 Time magazine désigne Angela Merkel "personnalité de l’année" en 2015. Le magazine américain va jusqu’à la qualifier de "chancelière du monde libre", pour saluer sa gestion des crises.

Entre femmes Elle est la première femme chancelière, mais n’en a jamais fait une marque politique. Angela Merkel a toutefois boosté la carrière politique de plusieurs femmes, dont Annegret Kramp-Karrenbauer (ancienne cheffe de la CDU et ministre de la Défense), Ursula von der Leyen (présidente de la Commission européenne) ou encore Julia Klöckner (ministre de l’Agriculture).

Raison d’Etat Angela Merkel ne dit pas tout haut ce qu’elle pense peut-être tout bas. Elle garde secret ses opinions sur les autres dirigeants de ce monde, que ce soit sur un plan politique ou personnel. Tout au plus exprime-t-elle son sentiment de manière très alambiquée afin de faire primer l’intérêt de l’Etat.

Proche du peuple Elle sait ce que coûte un litre de lait et semble avoir gardé les pieds sur terre, même après autant d’années à la tête du gouvernement. Ici, Angela Merkel visite un supermarché berlinois en 2014 avec le Premier ministre chinois Li Keqiang. Elle a également été vue seule en train de faire du shopping.

Le losange de Merkel On ne sait pas exactement d'où vient la fameuse position des mains en losange d’Angela Merkel. Elle assure que cela l’aide simplement à se tenir droit. Les stratèges du parti CDU ont toutefois utilisé l’image de ce losange comme un symbole de sérénité et de confiance lors de la campagne pour les élections législatives en 2013.

Merkel en privé On ne sait quasiment rien de la vie privée d’Angela Merkel, dont elle ne parle presque jamais. Parmi les rares informations, on sait qu’elle et son mari Joachim Sauer, également diplômé en physique, passent depuis des années les fêtes de Pâques sur l'île italienne d'Ischia

Puis arriva la pandémie L’approche stricte mais aussi le ton parfois émotionnel employé par Angela Merkel pendant la crise sanitaire du coronavirus n’ont pas manqué d’être critiqués. Sa gestion de la pandémie lui a toutefois aussi valu des sondages d’opinion favorables record.

La fin approche Cela faisait longtemps qu’Angela Merkel avait annoncé son intention de ne pas briguer un nouveau mandat après l’élection de 2021. Officiellement, elle reste chancelière jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement et l’élection d’un successeur. Si elle est encore en poste mi-décembre, elle battrait le record de longévité de Helmut Kohl.