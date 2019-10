Amical : L'Algérie surclasse la Colombie

C'est peu dire que l'Algérie a fait forte impression au court de ce match amical de prestige : mis en orbite grâce à un boulet de canon signé Baghdad Bounedjah à la 15ème minute, les champions d'Afrique en titre ont surclassé leurs adversaires du soir. Riyad Mahrez a inscrit un doublé (20ème, 65ème), ce qui a permis aux Verts de s'imposer sur le score de 3-0. A l'issue de la partie, le sélectionneur Djamel Belmadi a déclaré que "ce genre de rencontre était parfait pour progresser". Belmadi qui souhaite que son équipe reste invaincue le plus longtemps possible. Voilà 16 matchs que l'Algérie n'a plus connu la défaite.

Le Maroc surpris par le Gabon

A Tanger, les Lions de l'Atlas recevaient les Panthères. Mené suite à des buts d'Aaron Salem Boupendza et de Denis Bouanga, le Maroc est revenu deux fois au score, grâce à Nordin Amrabat. Mais en fin de rencontre, Issam Chebake a marqué contre son camp. Victoire 3-2 du Gabon qui se sent pousser des ailes. Absents de la dernière CAN, Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers s'étaient offerts le Burkina Faso il y a quelques jours (1-0).

Nordin Amrabat n'aura pas suffi : le Maroc s'est incliné à domicile contre le Gabon.

Et puis sinon, sachez que malgré des buts d'Ibrahima Conté et d'Ibrahima Camara, la Guinée s'est inclinée 3-2 face au Chili, dont le troisième but a été inscrit par Arturo Vidal sur pénalty.

La Roja qualifiée

Hier soir, on disputait également la suite des qualifications à l'Euro 2020. Grâce à un match nul 1-1 face à la Suède, l'Espagne est devenue la sixième nation à se qualifier pour le tournoi en juin prochain. Les Espagnols rejoignent ainsi a Belgique, l'Italie, la Russie, la Pologne et l'Ukraine en phase finale. Pour rappel, l'Euro 2020 se disputera sur tout le continent, de la Grande-Bretagne à l'Azerbaïdjan en passant par l'Allemagne, et ce sera du 12 juin au 12 juillet prochain.