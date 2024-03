"L'élection en Russie a été une élection sans choix"

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, réagit sans ambage à la présidentielle russe remportée avec plus de 87% des voix par Vladimir Poutine. Annalena Baerbock a déclaré ceci, avant une réunion avec ses homologues de l'Union européenne à Bruxelles :

"L'élection en Russie était une réélection sans choix. Le processus électoral a montré le comportement infâme de Poutine envers son propre peuple et contre les engagements de la charte des Nations unies. L'organisation du vote dans des territoires faisant partie de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie viole le droit international."

Vladimir Poutine a remporté plus de 87% des suffrages à la présidentielle russe de 2024 Image : Gavriil Grigorov/POOL/TASS/dpa/picture alliance

Aide supplémentaire de l'UE à l'Ukraine

Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a lui aussi critiqué l'élection présidentielle russe d'hier [17.03.24] :

"Nous avons vu les élections russes. Une déclaration des 27 (États membres de l'UE) sera publiée après notre réunion. Mais je tiens à souligner que ces élections n'ont pas été libres et équitables. Pas d'observateurs de l'OSCE, une marge de manoeuvre très restreinte, voilà ce que je peux dire sur le plan diplomatique, mais plus encore, cette élection a été basée sur la répression et l'intimidation et s'est déroulée sur le territoire ukrainien occupé, en violation de la souveraineté de l'Ukraine".

L'UE a pris de nouvelles sanctions contre la Russie suite à la mort d'Alexeï Navalny. Les ministres européens des Affaires étrangères ont par ailleurs décidé d'une aide militaire de cinq milliards d'euros à l'Ukraine.

Un autre ancien oligarque et opposant, qui vit, lui, en exil, Mikhaïl Khodorkovski, appelle les gouvernements occidentaux à ne pas reconnaître la victoire électorale de Vladimir Poutine.