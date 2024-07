Allemagne : Karamba Diaby quitte la scène politique

Après avoir défendu les couleurs du Parti social démocrate allemand pendant plus de dix ans dans la circonscription de Halle dans l'est de l'Allemagne, le député Karamba Diaby se dit fier d'avoir contribué à la prise de lois ayant changé la vie des Allemands. "Il est temps de céder la place à la jeune génération" a-t-il estimé dans une interview exclusive sur la Deutsche Welle. Karamba Diaby a souvent été victime d'attaques à caractère raciste et son bureau dans l'est de l'Allemagne a été attaqué à plusieurs reprises. Bien que prenant ces attaques au sérieux, il affirme que celles-ci n'ont pas de lien avec sa décision de mettre fin à sa carrière de député du Bundestag.

Lisez ou écoutez l'interview de Karamba Diaby.

Karamba Diaby : Alors après douze ans, quand cette période électorale sera à la fin, je pense qu'il est temps de donner la place aux jeunes personnes qui doivent prendre leur responsabilité pour déposer leur candidature et être élu au Parlement pour participer à l'amélioration de la situation de la population.

DW : En faisant cette annonce, vous avez aussi regretté l'ambiance qui prévaut au Parlement avec le parti allemand d'extrême droite AFD. Vous avez aussi rappelé les attaques racistes dont vous êtes l'objet.Est ce que cela a un lien avec votre décision?

Karamba Diaby : Disons que les attaques qui ont eu lieu, les menaces qui ont eu lieu, on ne peut pas ne pas considérer ça. Ce sont des moments qui sont très difficiles, mais quand même, ce n'est pas la raison fondamentale.

"Il est temps de céder la place aux jeunes" To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Il y a plusieurs raisons qui m'ont amené à discuter avec ma famille et à prendre cette décision de ne plus être candidat en 2025. Mais quand même, je pense que cet aspect est important.

Il faut prendre cela en compte. Depuis 2017, nous avons une atmosphère dans notre Parlement qui est très agressive de la part du parti AFD, qui fait des discours xénophobes, des discours menaçants, des injures contre les minorités dans notre pays.La majorité de notre population, elle est ouverte, elle est pour la démocratie.Donc on doit conscientiser d'autres parties de la population pour savoir qu'il est important de lutter contre ces idées xénophobes.

DW : Quel message avez-vous pour les Allemands ayant un antécédent migratoire.

Karamba Diaby : je ne peux que lancer mon appel à la jeunesse qui est là avec les parents qui sont immigrés, qui sont venus ici, de s'engager dans la société.

C'est seulement quand on s'engage qu'on peut changer les choses et donner les idées et discuter.

Et j'ai profité de ça les dernières années, j'ai fait mon appel à toute la jeunesse qui est là à aller discuter avec les personnes, aller dans les partis, dans les syndicats et participer aux élections.

Et vous pouvez changer les choses de manière positive.