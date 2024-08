Augmentation des agressions contre les policiers allemands

La ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser a présenté le rapport annuel de la police et a déclaré qu'il n'y avait pas eu autant d'infractions depuis 2012.

La ministre allemande de l'Intérieur Nancy Faeser a choisi un cadre approprié pour présenter le rapport annuel de la police fédérale allemande : Rostock, dans le nord-est de l'Allemagne, qu'elle a visitée avant la conférence de presse. L'objectif était de se faire une idée de la criminalité organisée dans cette ville portuaire de la Baltique.

Assise sur un bateau avec vue sur le port, à côté de Dieter Romann, le chef de la police fédérale allemande (Bundespolizei), elle a présenté un chiffre qui donne à réfléchir. L'année dernière, la police allemande a enregistré le plus grand nombre de crimes depuis 2012.

Près de 800 000 crimes ont été enregistrés, soit 12,5 % de plus qu'en 2022. Il s'agit probablement d'une conséquence des guerres en cours en Ukraine et à Gaza, ainsi que de l'énorme polarisation au sein de l'Allemagne elle-même.

Dieter Romann a déploré le fait qu'il y ait eu près de 3 000 attaques contre des policiers l'année dernière "Près de 800 ont été blessés, dont beaucoup très grièvement. Et cette année, il y a déjà eu 400 attaques supplémentaires. Un policier n'a pas survécu à l'attaque. Sa femme a depuis donné naissance à un enfant qui ne connaîtra jamais son père."

Maintien de l'ordre pendant l'Euro 2024

Les tâches policières quotidiennes étant du ressort des différents Etats-régions, la Bundespolizei est généralement sollicitée pour des missions qui concernent l'ensemble de l'Allemagne. Il s'agit notamment de la sécurisation des frontières, de la lutte contre le crime organisé international et de la protection des hommes politiques allemands et des institutions telles que les ministères.

La Bundespolizei compte au total environ 56 000 agents. Elle a déployé un nombre record d'agents pendant le championnat de football Euro 2024en juin et juillet, effectuant des contrôles aux frontières, dans les gares et devant les stades.

"Ce que la police fédérale a fait est vraiment fantastique", a déclaré la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser. "Elle était essentiellement chargée d'assurer la sécurité de l'Euro 2024. Elle a déployé 22 000 agents par jour, tous les jours, malgré les vacances d'été."

La Bundespolizei patrouille également aux frontières de l'Allemagne Image : Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Poursuite des contrôles statiques aux frontières

La ministre de l'Intérieur est déterminée à continuer d'imposer les contrôles statiques introduits pour l'Euro 2024 aux frontières importantes, telles que celles avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse. L'idée est d'empêcher les entrées illégales en Allemagne et de lutter contre la traite des êtres humains.

Les contrôles doivent être en place jusqu'à la mi-décembre. Interrogée sur la possibilité de les prolonger au-delà de cette date, Mme Faeser a répondu succinctement "Oui".

Elle a affirmé qu'il y avait un manque de cohérence dans l'ensemble de l'UE. "Il y a aussi d'autres pays qui ont une responsabilité, mais ils ne sont pas à la hauteur de la tâche. Les contrôles resteront en place jusqu'à ce qu'il y ait des changements vraiment significatifs."

Nancy Faeser a ensuite invoqué le rapport annuel pour justifier sa décision. Elle a déclaré qu'après une forte augmentation des entrées illégales en Allemagne l'année dernière, le nombre a diminué en 2024. Elle a indiqué que moins de 53 000 personnes avaient été recensées cette année, alors qu'en 2023, on en comptait près de 128 000.

La ministre de l'Intérieur Nancy Faeser avait déjà annoncé il y a quelques jours vouloir restreindre davantage l'utilisation des couteaux en public Image : Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Pour Faeser et Romann, les priorités de la Bundespolizei devraient être la lutte contre l'immigration clandestine, la répression du crime organisé et la sécurité des gares et des aéroports.

Le ministre de l'Intérieur souhaiterait également expulser des personnes, par exemple des criminels condamnés, vers la Syrie et l'Afghanistan à l'avenir. Mais les obstacles juridiques sont extrêmement élevés. Ces expulsions sont actuellement suspendues en raison de la situation des droits de l'Homme dans ces deux pays.