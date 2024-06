Euro 2024 : le défi de la sécurité

Outre la passion sur et en dehors des terrains, l'un des enjeux majeurs du tournoi sera la sécurité. La ministre de l'Intérieur estime que le pays est prêt.

Ce sont près de 12 millions de visiteurs dont 2,7 millions de spectateurs qui sont attendus en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. La sécurité est donc une priorité absolue, a déclaré hier Nancy Faeser dans une conférence de presse.

La ministre de l'Intérieur qui a également déclaré que la coopération entre le gouvernement et les régions se passait bien et que l'on se préparait à toute forme de scénario :

"Notre champ d'action s'étend de la menace du terrorisme islamiste aux hooligans et autres criminels violents, en passant par la cybersécurité. La police sera très présente partout où un grand nombre de personnes se déplacent. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un effort majeur pour les forces de police des États et la police fédérale, mais c'est également crucial pour le tournoi", a assuré Nancy Faeser.

Nancy Faeser, ministre fédérale de l'Intérieur et Herbert Reul, ministre de l'Intérieur de Rhénanie du Nord-Westphalie, estiment que l'Allemagne est prête pour l'Euro Image : Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Le risque zéro n'existe pas

Les contrôles seront notamment temporairement renforcés aux gares et aux aéroports pour éviter tout incident majeur. Même si l'Allemagne semble fin prête pour le tournoi, elle ne peut l'être à 100%, a tempéré Nancy Faeser. La ministre de l'Intérieur qui a néanmoins assuré que tout sera fait pour que rien ne gâche la fête du football :

"Mais toutes les personnes impliquées sont très bien préparées sur le plan professionnel. Nous sommes et resterons extrêmement vigilants. Nous faisons tout ce qui est possible pour reconnaître et prévenir les dangers à un stade précoce", a promis Nancy Faeser.

"Tout cela montre, Mesdames et Messieurs, que nous sommes prêts ce tournoi à domicile. Nous attendons avec impatience les millions de personnes qui veulent encourager et célébrer cette fête du football européen avec nous en Allemagne."

L'Euro 2024 débutera le 14 juin prochain. Le match d'ouverture aura lieu à Munich : la Mannschaft affrontera l'Ecosse.