Les autorités allemandes confisquent la mosquée bleue

Des razzias dans plus de 50 bâtiments dans huit régions allemandes. La magnifique mosquée Imam Ali - plus connue sous le nom de mosquée bleue - à Hambourg et trois autres lieux de culte islamique fermés et confisqués ... la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser a donc annoncé ce matin l'interdiction du Centre islamique de Hambourg - IZH - et de cinq autres organisations qui lui sont rattachées.

Contre les islamistes mais pas contre les musulmans

Un passage à l'acte qui était réclamé depuis longtemps par des dirigeants politiques, alors que les services secrets allemands voyaient l'IZH comme le bras prolongé du régime iranien.

Dans son communiqué, la ministre indique d'ailleurs que le Centre est responsable de la diffusion de l'idéologie du régime iranien et que celle-ci est dirigée contre la dignité humaine, contre les droits des femmes, contre une justice indépendante et contre la démocratie allemande.

"Nous n'agissons pas contre une religion", a par ailleurs précisé Nancy Faeser. "Nous faisons clairement la distinction entre les islamistes, contre lesquels nous agissons avec fermeté, et les nombreux musulmans qui font partie de notre pays et vivent leur foi."

Un Centre surveillé depuis longtemps

Considérée comme l'une des organisations chiites les plus importantes d'Europe, l'IZH a été fondée en 1953 à Hambourg par des immigrés iraniens. Au fil du temps, il était devenu un point de rencontre pour les musulmans de différentes nations ainsi que pour les Allemands convertis.

L'IZH comptait aussi parmi les membres fondateurs du Conseil central des musulmans en Allemagne.

Le Centre était depuis plusieurs décennies déjà dans le viseur de l'Office fédéral de protection de la Constitution qui, outre les liens avec Téhéran, soupçonne aussi l'organisation d'être liée au Hezbollah, considéré comme une organisation terroriste par de nombreux pays, dont une majorité d'Etats membres de la Ligue arabe.

Le Hezbollah, allié du mouvement islamiste Hamas, qui a attaqué Israël le 7 octobre dernier ... depuis, les députés du Bundestag avaient renouvelé leurs appels à fermer l'IZH.

Depuis ce matin, des dirigeants de tous les partis politiques et des associations juives ont salué l'interdiction. De son côté, l'IZH, qui rejette toutes les accusations portées à son encontre, pourrait encore faire appel de cette décision. L'Iran, de son côté, a convoqué l'ambassadeur d'Allemagne.