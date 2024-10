La longue attente du monument de l'unité allemande

Le 3 octobre, l'Allemagne célèbre une fois de plus son unité allemande. Mais l'achèvement du monument de la liberté et de l'unité à Berlin risque d'échouer.

Il devait s'agir d'un immense bol sur lequel on pouvait marcher : lorsque les gens y entrent, elle se balance dans une direction - là où va la majorité. C'était l'idée frappante du monument de l'unité à Berlin en Allemagne. Le Bundestag, le parlement allemand, a décidé de l'ériger il y a 17 ans - pour commémorer les protestations pacifiques des citoyens de l'ex-RDA qui ont conduit à la chute du Mur et plus tard à l'unité allemande. Mais 35 ans après la réunification, le monument n'est toujours pas terminé. En coulisses, une dispute met en péril le projet.

Les parties impliquées sont deux ministères fédéraux allemands, une agence de Stuttgart et une entreprise de construction métallique de Westphalie. Il est question d'argent, de sensibilités personnelles et de bras de fer juridique. La ministre fédérale de la Culture Claudia Roth et son cabinet travaillent "à plein régime" pour "mettre en œuvre les décisions du Bundestag concernant l'érection du monument de la liberté et de l'unité et trouver des solutions viables", a indiqué une porte-parole de la ministre, interrogée par la DW. Cette déclaration donne une idée de l'impasse dans laquelle se trouve la situation.

De nombreux retards

En fait, le monument de l'unité devait être inauguré en 2019 pour le 30e anniversaire de l'unité allemande. Il n'en a rien été : les débats politiques, les obstacles bureaucratiques, les problèmes de sécurité et le manque d'argent ont d'abord retardé le début des travaux, puis leur achèvement.

Entre-temps, le socle historique, les fondations et la rampe nécessaire sont terminés au musée universel Humboldt Forum, au cœur de la ville. En principe, la coque en acier pourrait maintenant être montée. Mais elle n'est pas là. C'est justement là que se situe le cœur du litige.

La bascule sera-t-elle un jour installée ? Image : Milla & Partner

L'entreprise de construction métallique Rohlfing, située à Stemwede dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a commencé la construction de la coque en 2020. Mais trois ans plus tard, une rupture est intervenue entre Rohlfing et l'agence Milla & Partner de Stuttgart, responsable de ce projet de 18 millions d'euros.

En décembre 2023, la société Rohlfing GmbH a reçu son préavis. Le monument était alors achevé à 85 pour cent ; depuis, les 32 éléments de construction sont stockés dans le hall de production de Stemwede.

Il semble y avoir d'énormes grincements de dents entre l'agence de Stuttgart et son partenaire contractuel berlinois, le BBR, ainsi que la déléguée du gouvernement fédéral à la culture et aux médias (BKM) Claudia Roth, qui est la responsable politique. "En raison des retards, des augmentations des coûts de construction et de nos frais fixes, le monument coûte de plus en plus cher", explique l'entrepreneur Milla. "Nous n'avons pas cet argent. Nous avons donc fait savoir au BBR que nous avions besoin de trois à quatre millions d'euros supplémentaires pour pouvoir poursuivre le projet."

Constructeur métallique en faillite

Interrogée par la DW, une porte-parole de la ministre de la Culture Roth a fait savoir que Milla & Partner n'avait malheureusement pas réussi à résoudre son conflit avec le constructeur métallique qu'il avait mandaté, malgré de nouveaux paiements du BBR. Cela a finalement conduit à la situation actuelle.

Les chiffres et les concepts présentés par Milla & Partner n'auraient "pas fourni d'informations suffisantes sur les causes de l'augmentation des coûts de construction et des retards".

Entre-temps, l'entreprise de construction métallique westphalienne Rohlfing est en faillite. L'administrateur judiciaire Frank Schorisch est en train de discuter, dit son porte-parole, pour savoir si et, le cas échéant, à quelles conditions le monument sera achevé par l'entreprise. "Une décision n'a pas encore été prise, et c'est pourquoi la remise des pièces fabriquées jusqu'à présent n'est actuellement pas à l'ordre du jour."

1989 : Chute du mur de Berlin Image : Norbert Michalke/imageBROKER/picture alliance

Entre-temps, l'agence Milla & Partner a également déposé le bilan. Le travail se poursuit normalement et, selon Johannes Milla, des investisseurs sont prêts à reprendre l'agence. "Nous voulons continuer le monument", assure-t-il et ajoute que "la balle est maintenant dans le camp de Claudia Roth".

L'Etat fédéral cherche une solution, dit-on à Berlin. Il semblerait que des fonds supplémentaires aient été demandés au Bundestag. Entre-temps, on estime à 17 millions d'euros le coût de la "bascule unique", comme on l'appelle communément, soit beaucoup plus que prévu initialement.

Selon Milla, il se pourrait qu'à la fin, la coque presque terminée doive être mise à la ferraille et que les fondations soient à nouveau démolies. "Ces images télévisées feront alors le tour du monde", prévient le chef d'agence : "Elles montrent comment l'Allemagne, 35 ans après la chute du mur, démolit le monument de la liberté et de l'unité".