Algérie: les espoirs déçus sont un terreau pour les islamistes radicaux

21 organisations de la société civile, parmi lesquels des défenseurs des droits humains, appellent à une nouvelle "mobilisation massive", le vendredi 5 avril, en Algérie.

Ni la démission du président Bouteflika ni sa lettre de "pardon" n'ont suffi à contenter les protestataires qui veulent un changement en profondeur du pays, et donc une refonte totale du paysage politique.

Seulement voilà, le mouvement de contestation n'a pas de véritable leaders et il existe plusieurs avis sur la façon dont dont il faut mener la transition jusqu'aux prochaines élections.

Ce vide à la tête de l'exécutif ne risque-t-il pas de favoriser une ré-émergence des partis et mouvances islamistes radicales?

Il est chercheur associé à l’IRIS et spécialiste du Maghreb, et ne croit pas à un retour des islamistes... tant que les aspirations des manifestants ne sont pas déçues.

Algérie : les visages de la crise Abdelkader Bensalah, du Conseil de la nation Abdelkader Bensalah est âgé de 77 ans. Président du Conseil de la nation, il devrait, selon la constitution, diriger la transition. C'est un produit du régime à qui il est resté loyal jusqu’au bout. D’abord journaliste, il a été diplomate, haut fonctionnaire. Il été réélu sept fois à la présidence du sénat depuis 2002. Il est membre du Rassemblement national démocratique, le parti de Bouteflika.

Algérie : les visages de la crise Tayep Belaïz, du Conseil constitutionnel Tayep Belaïz est juriste de formation. Né en 1948, il a été magistrat, plusieurs fois ministre et préside le Conseil constitutionnel algérien depuis 2012. À ce titre, c’est à lui que le président Bouteflika a remis sa démission. Le conseil a entériné ce départ et peut constater la vacance du pouvoir.

Algérie : les visages de la crise Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major A 79 ans, Ahmed Gaïd Salah est le chef de l’état-major et donc l’un des hommes les plus puissants d’Algérie. Il est celui qui a demandé au Conseil constitutionnel d’enclencher la procédure d’empêchement du président malade. Ce qui n’était d’ailleurs pas son rôle mais a montré la semaine dernière que l’armée abandonnait le chef de l’Etat.

Algérie : les visages de la crise Saïd Bouteflika, le « frère de » Le frère de l’ex-président (à droite) était le véritable homme fort de l’exécutif depuis l’AVC du chef de l’Etat qui l’avait fortement affaibli en 2013. Il était proche des milieux d’affaires et de l’ex-patron des patrons, Ali Haddad, qui a été écroué le 3 avril. Un mandat d’arrêt a été émis aussi à l’encontre de Saïd Bouteflika pour qu’il rende des comptes sur la corruption du régime.

Algérie : les visages de la crise Mustapha Bouchachi et autres contestataires Avocat du barreau d’Alger, Mustapha Bouchachi a été président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’Homme. Il est l’une des figures du mouvement de contestation. Son nom circule pour organiser la transition, comme ceux de Jil Jadid (Générations nouvelles, social-démocrate) ou de Karim Tabbou, ancien dirigeant du Front des Forces socialistes (FFS). Auteur: Sandrine Blanchard



DW : M.Oumansour, pourquoi est-ce que les manifestants ne sont pas satisfaits, en Algérie, de la démission du président Bouteflika ?

Brahim Oumansour : La population aujourd'hui n'est pas satisfaite de la démission de Bouteflika parce qu’elle exige au-delà du départ de Bouteflika. La population algérienne exige des réformes profondes et un changement radical du système politique algérien. Donc aujourd'hui, il y a aussi un problème de casting.

Cette population qui a perdu toute confiance dans la classe dirigeante n'a plus confiance en une réelle transition, qui soit dirigée par les mêmes figures qui ont fait partie de l'entourage de Bouteflika. Par exemple Bensalah, le président du Conseil de la nation. Il devrait diriger l'intérim, or il a été nommé par le président Bouteflika lui-même.

Manifestation à Alger le 2 avril 2019

Donc aujourd'hui il y a une crise de confiance profonde entre la population et la classe dirigeante qui nécessite aujourd'hui peut être des mesures un peu plus concrètes voire des figures plus légitimes vis à vis de la population qui pourrait en quelque sorte garantir qu'une réelle transition soit faite et l’armée a un rôle important à jouer. L'armée jouit quand même d'une bonne image pour le moment, de l'avis de la population, même si l'armée ne peut pas jouer directement un rôle politique - ou ne devrait pas - mais il faut surtout de nouvelles figures soit issues des partis d'opposition ou soit qui ont émergé plus récemment au sein de la mobilisation…

DW : … Comme l'avocat Moustapha Bouchachi ?

Brahim Oumansour : Oui, on entend parler de certaines personnalités comme Moustapha Bouchachi. Mais il y a aussi Jil Jadid (de Générations nouvelles, social-démocrate) ou encore Karim Tabbou (ancien dirigeant du Front des Forces socialistes). Ce sont des personnalités qui jouissent d'une certaine légitimité vis-à-vis de la population.

DW : Est ce que ça va pas être un énorme problème dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que de réinventer totalement l'Algérie de demain, en s'affranchissant comme le demandent les manifestants de la Constitution actuelle ?

Brahim Oumansour : Oui bien sûr mais, l’Algérie a des institutions solides qui peuvent servir de base pour une future transition. Une transition démocratique réussie sera un processus long qui ne se fera pas dans les prochaines semaines, bien sûr, mais je crois que beaucoup de gens le savent aujourd'hui mais c'est plutôt en termes de casting, de figures qui devraient incarner cette transition.

DW : Quelles sont les caractéristiques ou les compétences que devrait avoir la ou les personnes qui assumerait la transition ?

Brahim Oumansour : La transition doit se faire avec une négociation avec le gouvernement actuel. On ne peut pas faire table rase de ce qui existe aujourd'hui. Donc il y a la première phase, c'est de passer le relais vers une transition de ce gouvernement actuel vers une instance de transition dans un cadre légal.

Abdallah Djaballah, figure de l'islam politique en Algérie

DW : Evidemment, vu de l'extérieur en tout cas, il y a toujours l'ombre de l'islamisme qui plane au dessus de l'Algérie. Est ce qu’une résurgence des mouvements qui ont été interdits comme le FIS qui ont marqué les années 1990 est envisageable ?

Brahim Oumansour : Bien sûr, la composante islamiste, l'islamisme politique en général, et l’islamisme tout court, a perdu sa popularité en Algérie. La décennie noire, c’est-à-dire la période du terrorisme des années 1990, a marqué les esprits de beaucoup d'Algériens y compris les jeunes générations. Mais il y a aussi le fait que les partis islamistes ont joué un rôle au sein du pouvoir actuel. Ils ont fait partie de la coalition pro-Bouteflika, qui a soutenu Bouteflika ces vingt dernières années.

Même si bien sûr un parti comme le MSP jouit quand même de certains relais comme les scouts ou une association d’étudiants.

DW : … il a encore une assise sociale.

Brahim Oumansour : Oui, cela reste important. Mais le facteur essentiel à prendre en compte pour analyser le futur de la place des partis islamistes dans les futures compositions politiques, ce serait au niveau des figures qui vont apparaître ou qui vont être représentées pour reprendre le relais, assurer la transition. Si on présente des figures progressistes, intègres, qui pourront gagner la sympathie de la population algérienne, on pourra éviter que les futures élections par exemple soient récupérées par des partis islamistes. Par contre, si demain, en face des dirigeants islamistes, il y a un vide - voire si on garde des personnalités politiques issues d'un recyclage du système - la population risquera de pencher vers des régions islamistes.

DW : Est-ce que ce n'est pas ce qui a été tenté, et qui a moyennement marché, en Tunisie avec la figure de Moncef Marzouki, par exemple, qui était un militant des droits de l'homme plutôt sympathique et qui a fortement déçu…

Brahim Oumansour : C'est justement ça : la maturité politique de la population algérienne l'immunise en quelque sorte des anciennes manipulations. Elle ne va pas se laisser encore marginaliser. Mais toute mesure dans le futur qui induira un sentiment de déception pourrait radicaliser les positions des Algériens, voire pousser à des dérapages.

Propos recueillis par Sandrine Blanchard