Albert Shingiro : "Évariste Ndayishimiye est un rassembleur"

Le nouvel homme fort du Burundi a demandé aux réfugiés qui ont fui les violences de 2015 de rentrer au pays. Evariste Ndayishimiye s’est également dit ouvert au dialogue.

Cependant, comme son prédécesseur Pierre Nkurunziza décédé le 8 juin dernier, le président Évariste Ndayishimiye a usé de la rhétorique anticolonialiste.

"Ceux qui ont fui le Burundi et sont allés se plaindre auprès des colonisateurs, qu'est-ce que vous avez obtenu?", s’est-il interrogé.

Écouter l'audio 10:18 L’interview d’Albert Shingiro

Il a aussi déclaré que "le dialogue est ancré dans la culture burundaise. Personne n'a le droit de venir nous demander de dialoguer entre nous", une allusion à peine voilée aux partenaires étrangers du pays. Ceux-ci (UE, Belgique, Allemagne...) imposent depuis 2015 des sanctions au pays en raison des multiples violations des libertés publiques et des principes de bonne gouvernance et de démocratie.

Au cours d’une interview qu’il a accordée à la DW, l’ambassadeur du Burundi auprès de l'ONU à New York, Albert Shingiro analyse le discours d’investiture du président Évariste Ndayishimiye et se prononce aussi sur la reprise éventuelle des relations entre son pays et les bailleurs de fonds internationaux.

