Afrique - UE : 5 axes pour une nouvelle direction

Cette vision présentée à Bruxelles ce lundi (09.03) s'appuie sur 5 grands axes stratégiques : transition verte, transformation numérique, croissance durable et emplois, paix et gouvernance et enfin migration et mobilité.

Les piliers de cette feuille de route ont été présentés à Bruxelles notamment par le Haut représentant pour la politique étrangère de l'UE Josep Borrell :

"Nous devons rendre notre partenariat visible et concret pour les citoyens africains et européens. Nous avons des intérêts géopolitiques en Afrique. Notre croissance et notre sécurité dépendent plus de l'Afrique que de presque n'importe quel autre partie du monde."

