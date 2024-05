Reconnaissance de la Palestine : l'Afrique en avant

L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont annoncé mercredi (22.05) qu’ils vont reconnaître l’Etat palestinien. Ces trois pays européens espèrent en entraîner d'autres à faire de même. Pour Madrid, Dublin et Oslo, la solution à deux Etats est "le seul chemin crédible vers la paix et la sécurité pour Israël et pour la Palestine". Pour le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, il s’agit d’un message, "aux millions de Palestiniens innocents qui souffrent, pour leur dire que nous sommes avec eux et qu'il y a de l'espoir".

Cette reconnaissance doit d’ailleurs intervenir très vite : le 28 mai. L'Organisation de libération de la Palestine parle d’un moment "historique". Tandis qu’Israël affirme que cette décision ne fera "que nourrir l'extrémisme et l'instabilité". Israël qui a d’ailleurs rappelé "pour consultations" ses ambassadeurs en Irlande et en Norvège.

C’est à la fin des années 1960, que les pays africains commencent à s’intéresser à la question palestinienne. Image : Henry Nicholls/AFP

Mais le chercheur Emmanuel Dupuy rappelle que cette reconnaissance purement symbolique ne changera pas grand-chose sur le terrain.

"La reconnaissance par les trois pays ne va pas changer la manière dont, malheureusement, l'issue du conflit ou l'issue des opérations militaires se déroule actuellement. Par contre, c'est une façon de montrer la solidarité avec la population palestinienne, et plus particulièrement par rapport à la population gazaouie, qui, malheureusement, ne voit pas une issue à ce conflit, alors même qu'une pression se fait de plus en plus forte dans toutes les directions", explique Emmanuel Dupuy.

A l’heure actuelle, l’Etat de Palestine est reconnu par 142 des 193 Etats membres de l’Onu, principalement en Asie, en Amérique du Sud, en Europe de l’Est et en Afrique.

L'Afrique reconnaît l'Etat palestinien

En Afrique francophone, presque tous les pays ont reconnu l’Etat de Palestine, pour certains il y a très longtemps, selon Patrick Mboyo Bakambo, docteur en droit public et en sciences politiques à l'université Paris-Saclay en France.

"L'Algérie est le premier pays au monde à avoir reconnu la création d'un Etat palestinien, le Bénin a reconnu aussi l’Etat de Palestine, la République démocratique du Congo, ou plutôt le Zaïre du maréchal Mubutu, avait reconnu aussi la Palestine en son temps, et jusqu'à aujourd'hui, la RDC reconnaît officiellement un Etat palestinien. La République du Congo a reconnu l'Etat palestinien le 5 décembre 1988, le Gabon l’a fait aussi dans la foulée. A ma connaissance, presque tous les pays d’Afrique francophone (l’ont fait). La République centrafricaine, le Sénégal et même le Togo, qui a des relations particulièrement avancées avec Israël, a reconnu quand même la Palestine", ajoute Patrick Mboyo Bakambo.

Même si plusieurs pays d’Afrique ont des relations diplomatiques ou commerciales avec Israël, ils reconnaissent quand même l’existence de l’Etat de Palestine.

Image : Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Reconnaitre la Palestine mais pas le Hamas

Pour Emmanuel Dupuy, reconnaître un Etat palestinien ne veut pas dire cautionner les actes du Hamas. D’ailleurs, le Sénégal a été l’un des premiers pays africains à réagir aux attaques terroristes du Hamas, le 7 octobre 2023.

"Premièrement, la reconnaissance de l'Etat palestinien, ce sont les deux entités palestiniennes, la Cisjordanie et Gaza. Ce n'est pas une reconnaissance du Hamas qui n'est pas légitime en Cisjordanie, parce qu'il a récusé les élections de 2005 en procédant lui-même à un vote non reconnu en 2006 par la Cisjordanie. Ce n'est pas du tout reconnaître le Hamas. Le Hamas n'est pas le représentant du peuple palestinien. Le représentant du peuple palestinien s'appelle l'Organisation de libération de la Palestine, avec un parti qui a gagné les élections, qui s'appelle le Fatah", affirme le chercheur au micro de la DW.

Un avis que partage Patrick Mboyo Bakambo.

"Ce n’est pas dire qu'on est contre Israël ou contre les Israéliens. Non, on est contre la façon de faire d'Israël vis-à-vis de ce peuple et cette façon de le faire est décriée depuis de nombreuses années, et il est temps d’y mettre fin. C'est vrai que la reconnaissance diplomatique ne change pas grand-chose sur le terrain, mais ça va complexifier l'action d'Israël."

L'opération militaire lancée en représailles par Israël dans la bande de Gaza a entraîné la mort de plus de 35.000 personnes, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.