Quatre mois de guerre à Gaza : vers une nouvelle trêve?

A Gaza, cela fait quatre mois maintenant que dure la guerre entre Israël et le Hamas. Le conflit a été déclenché le 7 octobre par une attaque terroriste en Israël de commandos du Hamas. Une attaque qui a causé la mort de plus de 1.160 personnes, en majorité des civils. En représailles, Israël a lancé une offensive militaire qui a fait plus de 27.500 morts dans le territoire palestinien, aussi en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Que ce soit les produits alimentaires ou ceux du quotidien… dans la bande de Gaza en guerre, les prix des produits de première nécessité ont grimpé en flèche.

Difficile de trouver à manger

Désormais, il est de plus en plus question de famine et le niveau d'insécurité alimentaire aiguë à Gaza est sans précédent, selon les organisations humanitaires.

Les activités agricoles et agroalimentaires se sont largement effondrées depuis le début des hostilités. Et la situation des enfants, déscolarisés et dénutris, est des plus préoccupantes. Une situation que déplorent des déplacés dans le nord de Gaza, comme Abu Saeed.

Le quotidien des déplacés reste difficile à Gaza Image : DW

"La situation scolaire est mauvaise, la situation de vie et la situation alimentaire sont également mauvaises. Nous n'avons rien à manger ni même à boire, comme vous pouvez le voir", déplore le déplacé.

"Pour nous, les adultes, nous pouvons jeûner ou même rester sans nourriture pendant dix jours, mais que sont censés faire ces enfants, comment sont-ils censés vivre ? " s'interroge par ailleurs Abu Saeed.

Difficile aussi de se soigner

Difficile de manger, difficile également d'avoir accès à des soins médicaux, témoigne Ismail, un autre déplacé.

Selon lui " même la situation dans les pharmacies est désormais difficile. La plupart d'entre elles sont fermées et manquent de médicaments. Le pharmacien essaiera de trouver une médecine alternative, mais si un médicament vient à manquer, il ne peut plus l'obtenir."

L'aide humanitaire peine à arriver à Gaza Image : picture alliance/dpa

Selon Ismail, les déplacés souffrent également du manque de soins. Il explique aussi que : "les bruits (de la guerre, ndlr) que nous entendons affectent notre psychisme. Je dors à peine deux heures par nuit. Nous sommes dehors, mais dès que nous entendons les bombardements, nous courons à l'intérieur. "

C'est dans ce contexte difficile pour les Palestiniens que, sur le plan diplomatique, on évoque l'étude par Israël d'une nouvelle proposition de trêve qui, selon certaines sources, pourrait être de six semaines.

Durant cette période, Israël devrait libérer entre 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages détenus par le Hamas, et une plus grande aide humanitaire devrait être fournie à Gaza.