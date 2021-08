Afrique du Sud : la solidarité après les pillages

Le patron du restaurant Thava à Johannesburg a ainsi envoyé un camion de six tonnes de nourriture suite aux pillages des magasins du Kwazulu natal. Et ses quatre cuisiniers préparent, tous les jours, des repas pour de township de Johannesburg, sous la houlette chef belge Philippe Frydman qui coordonne l’initiative.

"Dans les deux premières casseroles, c'est de la bouillie de maïs. On fait une casserole avec du poulet et des légumes avec un petit thon indien."

Le repas est prêt. Il est versé dans des grands seaux. Annamaria Lechki, de la Fondation Rysky , les amène dans le township d’Alexandra, où ils sont distribués aux enfants par une association locale.





"Beaucoup de familles ont perdu des emplois et des proches à cause de la Covid-19. Suite aux pillages, elles ont perdu presque tous leurs revenus pour prendre soin de leurs familles."

La faim et le chômage

En 2002, 20% des Sud-Africains souffraient de la faim, un chiffre ramené à 11 % en 2019, selon une enquête nationale. Mais suite à la Covid-19, le pourcentage est reparti à la hausse, repassant à 15 %.

La suppression d’une aide donnée aux chômeurs pendant le confinement est l’une des raisons qui a provoqué les pillages. Lyndoh est l'un des bénévoles qui distribuent les repas aux enfants.

"A cause de la Covid-19, beaucoup de gens ont perdu leur travail. Les pillages ont encore aggravé la situation. Des gens ne travaillent plus dans les magasins qui ont été pillés et les prix de la nourriture ont augmenté."





Plus de 150.000 Sud-Africains ont reçu des repas chauds pendant le confinement

Les cuisiniers bénévoles ont commencé leur opération l’an dernier quand ils ont dû fermer leurs portes à cause du confinement.

"Nous avons commencé avec 350 repas et monté à 2200 repas/jour. Petit à petit on a reussi à convaincre d'autres chefs à nous rejoindre après 30 à 35 cuisines. Et puis, les gens à la maison ont commencé à cuisiner aussi."

Philippe Frydman a reçu l’an dernier le prix humanitaire de l’association mondiale des cuisiniers.

Grâce à son initiative, plus de 150.000 Sud-Africains ont reçu des repas chauds pendant le confinement.

