Affaire Kanga : la FECOFA et la FEGAFOOT entendues

S'appelle-t-il Guélor Kanga ou Kiaku Kiaku Kiangana ? Est-il né en 1990 au Gabon, comme il le prétend, ou bien en 1985 en RDC ? L'affaire n'est pour le moment pas claire concernant l'identité de l'international gabonais, qui a participé en mars dernier au succès 3-0 des Panthères face aux Léopards en marge des qualifications à la prochaine CAN, qui aura lieu au Cameroun en début d'année prochaine.

La fédération congolaise dégaine, la fédération gabonaise rétorque

C'est dans ce contexte que le jury disciplinaire de la CAF s'est réuni hier, pour entendre les explications des fédérations congolaise et gabonaise de football. La FECOFA a été la première à tirer, en rapportant dans un communiqué qu'elle avait été la seule à plaider en visioconférence, clamant que la FEGAFOOT avait demandé un peu plus de temps pour se préparer.

Colère de la fédération gabonaise, qui a rétorqué qu'elle avait elle aussi plaidé sa cause, en insistant (elle aussi via un communiqué) que "la diffusion d'informations contraires relève de la manipulation et de la mauvaise foi". Des propos qui ont conduit à un rétropédalage de la part de la fédé congolaise.

Une exclusion possible de la CAN

Les deux parties ont disposé de 30 minutes chacune pour exposer leur cas. Le jury disciplinaire de la CAF rendra a priori son verdict dans les prochains jours. S'il était avéré que Guélor Kanga a bel et bien fait preuve d'usurpation d'identité, le Gabon pourrait avoir match perdu contre la RDC et être exclu des deux prochaines CAN, conformément aux articles 45 et 46 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations.

BAL : les quarts de finale connus

Dans le monde de la balle orange, la Basketball Africa League continue de battre son plein à Kigali, au Rwanda. Suite à la victoire 97-64 du Zamalek face au GSP dans le groupe C, on connaît désormais toutes les affiches des quarts de finale.

Demain, le club égyptien sera opposé aux Camerounais des FAP, tandis que le Petro de Luanda évoluera contre l'AS Salé. Jeudi, l'US Monastir jouera contre les Sénégalais de l'AS Douanes, tandis que les Patriots seront opposés au Ferroviário de Maputo.